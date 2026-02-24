«هكذا نفوز».. أول نشيد رسمي في تاريخ كأس آسيا للسيدات

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا للسيدات 2026 في أستراليا، اليوم الثلاثاء، عن أغنية «هكذا نفوز» (ذاتس هاو وي وين) كأول نشيد رسمي في تاريخ البطولة.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن النشيد أُعدّ من قبل مدير الموسيقى لحفل الافتتاح والملحن جويل فارلاند، بالتعاون مع الكاتبة والمنتجة الأسترالية المولد، المشهورة عالمياً، نات دن، التي يمتد سجل أعمالها ليشمل نجوماً عالميين من بينهم تشارلي إكس سي إكس، وبلاكبينك، وريتا أورا.

ويمزج النشيد بين إيقاعات نابضة بالحيوية وآلات موسيقية مستوحاة من ثقافات مختلفة في قارة آسيا، ليجسد بصورة مثالية روح الحدث القاري الذي يرتكز على العزيمة التي لا تلين لكرة القدم النسائية في آسيا، والشجاعة في الحلم دون خوف.

وسجلت دن النسخة الأصلية من النشيد، على أن يتم تقديمه في حفل الافتتاح على استاد بيرث في الأول من مارس/آذار المقبل، بصوت النجمة الأسترالية الصاعدة زيبوراه، التي ستنضم إليها أودري نونا المعروفة من فرقة البوب الكورية «صائدات الشياطين».

وبعد الكشف في وقت سابق عن أول كرة رسمية مخصصة للبطولة «وايف مايكر»، وأول تميمة رسمية «نارا» الحصان الناري، فإن إصدار النشيد يؤكد الزخم المتصاعد لنسخة يُنتظر أن تكون الأكثر نجاحاً في تاريخ البطولة القارية الأولى للمنتخبات النسائية في آسيا.

وقالت زيبوراه: «يشرفني كثيراً ليس فقط أن أؤدي هذا العمل بصوتي، بل أن أقدمه أيضاً في حفل الافتتاح. ستكون لحظة خاصة للغاية أن أؤدي النشيد الرسمي وأساعد في إشعال حماس البطولة منذ اللحظة الأولى».

وأضافت: «آمل عندما يستمع الناس إلى هذا النشيد أن يشعروا بالإلهام والترابط، وأن يدركوا أنه لا شيء يمكن أن يمنعهم من الحلم دون خوف».

من جانبها، قالت سارة والش، المديرة التنفيذية للعمليات في اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا للسيدات أستراليا 2026: «يمثل أول نشيد رسمي محطة مهمة حقيقية لهذه البطولة. أغنية (هكذا نفوز) تجسد جوهر كرة القدم النسائية – الإصرار والإيمان والوحدة – مع جمع أصوات وثقافات آسيا في عمل واحد قوي».

وتابعت: «مع استعدادنا لاستقبال المنتخبات والجماهير من مختلف أنحاء القارة، يحدد هذا النشيد نغمة بطولة تقوم على الترابط والاحتفال المشترك، ونتطلع لسماعه يتردد في الملاعب في مختلف أنحاء أستراليا».

وتقام نهائيات كأس آسيا للسيدات أستراليا 2026 خلال الفترة من 1 إلى 21 آذار/مارس في المدن المستضيفة بيرث، وجولد كوست، وسيدني.