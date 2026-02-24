موسيماني يضع لقب «الكان» هدفًا مع منتخب جنوب أفريقيا

أبدى المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني رغبته في العودة لقيادة منتخب بلاده، كاشفاً عن طموحه للفوز باللقب القاري الوحيد الذي لم يحققه حتى الآن.

ونقل موقع «أفريكا سوكر» الإلكتروني تصريحات لموسيماني، الذي قال: «أنا شخصياً مهتم بتدريب منتخب جنوب أفريقيا، لأنني سأقول لكم شيئاً واحداً، إنها الميدالية التي أريد أن أختتم بها مسيرتي، إنها الميدالية التي لم أحصل عليها بعد في القارة».

وأكد موسيماني، الذي سبق له تدريب المنتخب الجنوب أفريقي بنجاح لافت، أنه رغم انفتاحه على المنصب، فإنه لا يسعى إليه بشكل فعلي.

وتابع: «لذا، أتمنى بشدة تحقيق ذلك مع منتخب جنوب أفريقيا والفوز بكأس الأمم الأفريقية، فهذا ما أصبو إليه. الأمر ممكن، لكنني لست بصدد القيام بأي حملة. سيختار الاتحاد من يراه مناسباً، ولكن لو سألتموني اليوم: هل ستوقع العقد؟ لوافقت فوراً، لأنه يعني لي الكثير، وأعتقد أننا في الوقت المناسب، ومع الجيل المناسب».

ويمتلك المدير الفني الأسبق للأهلي المصري وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي خبرة واسعة، إذ توج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية في مختلف أنحاء أفريقيا.

وقد أثارت تصريحات موسيماني تكهنات بأنه قد يكون المرشح الأبرز لقيادة منتخب «الأولاد» في النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها كينيا وأوغندا وتنزانيا، حيث تعقد آمال كبيرة على تشكيلة شابة زاخرة بالمواهب.

ويُشار إلى أن منتخب جنوب أفريقيا توج بكأس الأمم الأفريقية مرة واحدة، عندما استضافت ملاعبه المسابقة القارية عام 1996، علماً بأنه ودع النسخة الماضية من البطولة، التي استضافتها المغرب الشهر الماضي، من دور الـ16 عقب خسارته أمام المنتخب الكاميروني.