دفعة قوية لغالطة سراي قبل مواجهة يوفنتوس الأوروبية

شارك النجم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين في التدريبات الجماعية لفريق غالطة سراي التركي، أمس الاثنين، ليعزز صفوف الفريق قبل لقائه المهم أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي، غداً الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويمتلك غالطة سراي حظوظاً وفيرة في مواصلة مشواره بالمسابقة، عقب فوزه الكبير 5-2 على نظيره الإيطالي في ذهاب دور الملحق المؤهل إلى دور الـ16، الأسبوع الماضي، حيث يكفيه الخسارة بفارق هدفين في لقاء الإياب، الذي يقام في مدينة تورينو الإيطالية، لتجنب الخروج المبكر من البطولة.

وأعطى وجود أوسيمين في التدريبات دفعة قوية للاستعدادات، حسبما أفاد موقع «أفريكا سوكر» الإلكتروني، حيث ينصب التركيز الآن بشكل كامل على مواجهة يوفنتوس.

وخضع مهاجم منتخب نيجيريا «27 عاماً» لبرنامج علاجي دقيق بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال حصة تدريبية قبل مباراة غالطة سراي وقونيا سبور بالدوري التركي، وقرر الجهاز الفني للفريق استبعاده من المباريات المحلية لضمان جاهزيته للمشاركة أمام الفريق الملقب بـ«السيدة العجوز».

وتشير عودته إلى تدريبات الفريق إلى عودته للمنافسة على التشكيلة الأساسية، فيما لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن دوره في مباراة الإياب.