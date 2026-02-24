ريال مايوركا يغير جهازه الفني بحثاً عن البقاء

أعلن نادي ريال مايوركا الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه جاجوبا أراساتي من منصبه.

وذكر النادي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: «تم اتخاذ القرار بعد تحليل موسع للوضع الحالي في الدوري ومستوى الأداء، ويعكس هذا القرار رغبة النادي في تبني نهج جديد قبل مواجهة التحديات المتبقية في هذا الموسم».

وأضاف البيان: «يود النادي أن يشكر جاجوبا وجهازه الفني على عملهم، والتزامهم، واحترافيتهم خلال الوقت الذي قضوه على الجزيرة، ونتمنى لجاجوبا وفريقه وافر الحظ في المستقبل».

وجاء قرار الإقالة بعد الخسارة بهدفين دون رد أمام سلتا فيغو، يوم الأحد الماضي.

ويتواجد مايوركا في المركز الثامن عشر، أول المراكز المؤدية للهبوط، برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.