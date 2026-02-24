ألمانيا تطالب «فيفا» بضمانات أمنية لمونديال 2026 بسبب أحداث المكسيك

دعا منسق السياحة في الحكومة الألمانية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، في ضوء موجة العنف التي تشهدها المكسيك، إحدى الدول المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026.

وقال كريستوف بلوس، منسق السياحة في الحكومة الألمانية، لصحيفة «هاندلسبلات»: «يجب على فيفا أن يعمل مع حكومات كندا والولايات المتحدة والمكسيك لضمان عدم تعرض المشجعين للخطر، وأن تلتزم الدول المستضيفة بلوائح السلامة».

وشدد بلوس على أن حماية السياح الألمان تمثل «أولوية قصوى» للحكومة الفيدرالية.

وقُتل أحد أقوى زعماء تجارة المخدرات في المكسيك، نيميسيو أوسيجويرا سيرفانتس، المعروف باسم «إل مينتشو»، خلال عملية عسكرية لاعتقاله يوم الأحد الماضي، حيث كان يقود منظمة إجرامية سيئة السمعة في ولاية خاليسكو الغربية.

وأثارت العملية رد فعل عنيفاً من المنظمة، إذ قام أفراد العصابة في عدة ولايات، من بينها خاليسكو، وميتشواكان، وأجواسكالينتيس، وتاماوليباس، وجواناخواتو، بقطع الطرق باستخدام سيارات وشاحنات وحافلات محترقة.

وفي مدينة بويرتو فالارتا الساحلية على المحيط الهادئ، الشهيرة بين السياح، أظهرت مقاطع فيديو سيارات محترقة وارتفاع أعمدة كبيرة من الدخان الأسود بين المباني، فيما حثت السلطات السكان على البحث عن مناطق آمنة.

وتوفي ما لا يقل عن 74 شخصاً في العملية التي قُتل فيها «إل مينتشو» والأحداث التي أعقبتها.

وتستضيف المكسيك بطولة كأس العالم 2026 بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا هذا الصيف، حيث تُقام 13 مباراة في مكسيكو سيتي، وجوادالاخارا، ومونتيري.