سيسكو: انتصار إيفرتون خطوة مهمة في سباق دوري الأبطال

أثنى بنيامين سيسكو على فوز فريقه مانشستر يونايتد الصعب 1-0 على مضيفه إيفرتون، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، في ختام المرحلة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشدداً على أهمية انتصار فريقه في اللقاء.

وتقمص النجم السلوفيني الدولي دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف اللقاء الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 71، وذلك بعد 13 دقيقة فقط من نزوله إلى أرض الملعب قادماً من مقاعد البدلاء.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الخامس في آخر ست مباريات بالمسابقة العريقة، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط أمام تشيلسي وليفربول، صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

وتحدث سيسكو لشبكة «سكاي سبورتس» عقب اللقاء، حيث قال: «كان الفوز بهذه المباراة بالغ الأهمية بالنسبة لنا. لقد كانت مواجهة صعبة للغاية. كنا نقاتل، وهم أيضاً كانوا يقاتلون. كانت معركة متكافئة، لكننا تمكنا من الحفاظ على تقدمنا حتى النهاية وحققنا الفوز».

وفيما يتعلق بأدائه في الفترة الأخيرة، قال سيسكو: «بالنسبة لي، من المهم دائماً أن أحاول مساعدة الفريق كلما شاركت. هذا هو سبب وجودي هنا».

وأتم سيسكو تصريحاته قائلاً: «سواء كانت مشاركتي خمس دقائق أو 90 دقيقة، لا يهم. المهم هو أن أثبت قدرتي على تقديم أفضل ما لدي، وأنا سعيد جداً بذلك».

ويبتعد مانشستر يونايتد بفارق نقطتين خلف أستون فيلا، صاحب المركز الثالث، في سعيه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.