ضربة جديدة لميلان.. لوفتوس-تشيك يغيب لفترة طويلة

قد يغيب لاعب وسط ميلان روبن لوفتوس-تشيك عن الملاعب قرابة ثمانية أسابيع بعد خضوعه لجراحة لعلاج كسر في الفك، تعرض له إثر اصطدامه بحارس مرمى بارما إدواردو كورفي خلال مباراة الفريقين بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

وخرج اللاعب الدولي الإنجليزي من الملعب على محفة بعد إصابته أثناء محاولته استقبال تمريرة عرضية في الدقيقة العاشرة تقريبًا من المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو.

وقال النادي الإيطالي: "يعلن ميلان أن روبن لوفتوس-تشيك تعرض لإصابة بالغة في الوجه يوم الأحد، ما تسبب في كسر في النتوء العظمي للفك".

وأضاف: "تكللت العملية الجراحية لجبر وتثبيت الكسر بالنجاح التام. يتمتع روبن بصحة جيدة وغادر المستشفى بالفعل".

وتابع ميلان: "يُقدّر وقت التعافي بحوالي ثمانية أسابيع".

ويحل ميلان، الذي خسر المباراة أمام بارما 1-صفر ويحتل المركز الثاني في الدوري بفارق 10 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان، ضيفًا على كريمونيزي يوم الأحد المقبل.