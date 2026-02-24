اختبار قوي لشباب الأهلي أمام الوصل في سباق الصدارة

يخوض شباب الأهلي اختبارًا صعبًا في سعيه لمواصلة مزاحمة العين على صدارة الدوري الإماراتي لكرة القدم للمحترفين، عندما يحل ضيفًا على الوصل غدًا الأربعاء في افتتاح الجولة الـ17 من المسابقة، فيما يزور العين بدوره ملعب خورفكان يوم الجمعة، بحثًا عن فوز يضمن له الاستمرار في الصدارة.

وبعد أن حقق عشرة انتصارات متتالية، ووصل إلى 41 نقطة من 16 مباراة يتقاسم بها الصدارة مع العين الذي لعب مباراة أكثر، سيحاول شباب الأهلي تحقيق فوزه الـ11 تواليًا في الدوري على حساب الوصل صاحب النتائج المتذبذبة.

وحقق الوصل فوزين وتلقى خسارتين وتعادل مرة واحدة في آخر خمس مباريات بالدوري، ويحتل المركز الرابع برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الوحدة ثالث الترتيب، وسيمنحه الفوز على شباب الأهلي دفعة معنوية قوية لما تبقى من الموسم.

وغدًا أيضًا وفي التوقيت نفسه، سيحاول الوحدة تعويض خسارته أمام الجزيرة بعد مباراة مثيرة في الجولة الماضية، والعودة إلى الانتصارات بعد مباراتين دون فوز، عندما يستضيف عجمان.

ويمر عجمان بفترة مميزة بعد فوزه في آخر ثلاث مباريات، ليتقدم إلى المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، وسيسعى لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي لمواصلة انطلاقته الرائعة.

ويوم الخميس، يحل الشارقة المتعثر، الذي خسر ثلاث مرات في آخر خمس مباريات ويحتل المركز العاشر، ضيفًا على الجزيرة خامس الترتيب.

وسيستضيف كلباء، الثامن وله 19 نقطة والعائد إلى الانتصارات في الجولة الماضية بعد خمس مباريات دون فوز، منافسه الظفرة صاحب المركز الحادي عشر، الذي لم يفز في آخر ست مباريات.

وتُختتم الجولة بإقامة ثلاث مباريات في التوقيت نفسه يوم الجمعة، وتُعد مواجهة العين أمام خورفكان أبرزها، مع سعي المتصدر لتحقيق فوز يضمن له البقاء في الصدارة أو الانفراد بها إذا تعثر شباب الأهلي أمام الوصل.

وسيحاول خورفكان، التاسع وله 19 نقطة، أن يكون أول فريق يلحق الخسارة بالعين في الدوري هذا الموسم.

وسيستضيف البطائح صاحب المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة منافسه بني ياس متذيل الترتيب برصيد 11 نقطة، في لقاء مهم للفريقين من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط.

كما يحل النصر السابع وله 22 نقطة، الذي لم يفز في آخر خمس مباريات، ضيفًا على دبا الساعي للخروج من منطقة الهبوط.