ما سر استياء مدرب العين رغم العودة لصدارة الدوري؟

أبدى الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين استياءه الواضح وعدم رضاه عن أداء اللاعبين رغم الفوز الثمين الذي حققه فريقه على بني ياس في ختام الجولة 17 من دوري المحترفين، وهو الفوز الذي أعاد الفريق إلى قمة جدول الترتيب. وجاء فوز العين بشق الأنفس على حساب مضيفه بني ياس بعدما قلب تأخره في النتيجة بهدف إلى فوز 3 ـ 2، استعاد بها صدارة الدوري.



ومنح الفوز العين أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخه في الدوري، بعدما وصل إلى 24 مباراة متتالية دون هزيمة، علماً بأن الجزيرة يحمل الرقم القياسي لأطول سلسلة لا هزيمة في دوري المحترفين الإماراتي بـ28 مباراة متتالية حققها في موسم 2010 ـ 2011.



وقال إيفيتش في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «أود أن أهنئ اللاعبين على ردة الفعل القوة بعد أن استقبلنا هدفاً مع بداية الشوط الثاني، لكن بكل صراحة لا يمكنني أن أكون راضياً عن الطريقة التي لعبنا بها».

وأضاف: «هذه ليست أول مرة يحدث ذلك الأمر، فلقد حدثت نفس المعاناة في المباراة السابقة أمام النصر، حتى عندما لعبنا منقوصين بعد طرد لاعبين، ورغم ذلك أظهرنا القوة والرغبة في الفوز وقاتلنا». وتابع: «لكن أمام بني ياس في الشوط الأول كنا متواجدين لكن من دون طاقة».



وأكد إيفيتش أن الفريق لا يمكنه أن يخسر أول 45 دقيقة كما حدث في المباراة، مشيراً إلى أنه سيعمل على علاج هذا الجانب الذهني من خلال الحديث مع اللاعبين ومحاولة تغيير المزاج العام داخل المجموعة حتى لا يتكرر السيناريو ذاته مستقبلاً.

وختم مدرب العين تصريحاته، قائلاً: «سنحتفظ في أذهاننا بالثلاث نقاط فقط وردة فعلنا بعد الهدف الأول، لكني لست راضياً عما حدث وخسارة 45 دقيقة كاملة في شوط المباراة الأول».