3 خماسيات تضع الجولة 17 في صدارة الأعلى تهديفاً

أسدل الستار على مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، لتؤكد الأرقام أن الجولة الحالية من المسابقة هي الأعلى تهديفاً منذ بداية الموسم الحالي، وتثبت أن الدوري يسير بإيقاع هجومي متصاعد، لاسيما مع احتدام الصراع في القمة والقاع.

وشهدت الجولة تسجيل 26 هدفاً، هي الأعلى منذ انطلاق الموسم، بعكس الجولات السابقة التي كان أقصى ما وصلت إليه 24 هدفاً، ليرتفع نسق المباريات وسط إثارة في كل المباريات.

وعقب نهاية الجولة، عاد العين إلى قمة ترتيب الدوري مجدداً بفوزه على بني ياس 3 ـ 2، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة، بالتساوي مع شباب الأهلي، حيث يتنافس الفريقان على اللقب، فيما اشتعل صراع الهروب من شبح الهبوط بين أكثر من 5 أندية هي بني ياس والبطائح ودبا، ودخل معهم الظفرة والشارقة.



وشهدت 3 مباريات تسجيل 5 أهداف ما جعل الجولة هي الأعلى بين كل جولات الموسم حتى الآن، إذ فاز شباب الأهلي على الظفرة 5 ـ 0، وخطف عجمان فوزاً على الشارقة 3 ـ 2، وبنفس النتيجة حسم العين مواجهته أمام مضيفه بني ياس، فيما انتهت مباراة النصر وخورفكان بالتعادل 2 ـ 2، وفاز الوصل على البطائح 1 ـ 0، وكلباء على دبا 2 ـ 1، وانتهى ديربي أبوظبي بين الوحدة والجزيرة بفوز الأخير 2 ـ 1.

وتعد الجولة الثالثة الأكثر تحفظاً من الناحية الهجومية بـ11 هدفاً فقط، في حين شهدت الجولات التاسعة والثانية عشرة والخامسة عشرة طفرة واضحة بتسجيل 24 هدفاً في كل منها، قبل أن تبلغ المنافسة ذروتها تهديفياً في الجولة السابعة عشرة.



أما الجولة السادسة عشرة فجاءت برصيد 14 هدفاً، علماً بأنها شهدت تأجيل ثلاث مواجهات هي الوحدة مع شباب الأهلي، وبني ياس مع الوصل، إضافة إلى لقاء الشارقة أمام دبا، ما يعني أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

ووفقاً لإحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية فقد شهد الدوري منذ انطلاقة الموسم تسجيل 315 هدفاً في 116 مباراة، بمعدل 2.72 هدف في المباراة الواحدة.



الأهداف في كل جولة:

• الجولة الأولى: 19 هدفاً

• الجولة الثانية: 15 هدفاً

• الجولة الثالثة: 11 هدفاً «الأقل تهديفياً»

• الجولة الرابعة: 20 هدفاً

• الجولة الخامسة: 18 هدفاً

• الجولة السادسة: 17 هدفاً

• الجولة السابعة: 20 هدفاً

• الجولة الثامنة: 16 هدفاً

• الجولة التاسعة: 24 هدفاً

• الجولة العاشرة: 19 هدفاً

• الجولة الحادية عشرة: 15 هدفاً

• الجولة الثانية عشرة: 24 هدفاً

• الجولة الثالثة عشرة: 20 هدفاً

• الجولة الرابعة عشرة: 13 هدفاً

• الجولة الخامسة عشرة: 24 هدفاً

• الجولة السادسة عشرة: 14 هدفاً «مع ثلاث مباريات مؤجلة»

• الجولة السابعة عشرة: 26 هدفاً «الأعلى تهديفاً»