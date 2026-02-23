برشلونة يبرم أغلى صفقة في تاريخ الكرة النسائية الإسبانية



أبرم ناديا إشبيلية وبرشلونة اتفاقاً رسمياً يقضي بانتقال المدافعة الشابة جوليا توريس إلى صفوف النادي الكتالوني، في صفقة تُعد الأعلى قيمة من حيث المقابل المالي بين ناديين في الدوري الإسباني لكرة القدم النسائية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة سيدفع 300 ألف يورو «نحو 324 ألف دولار» مقابل التعاقد مع اللاعبة، إضافة إلى حوافز ومتغيرات أخرى، فيما أكدت مصادر لوكالة الأنباء الإسبانية إيفي أن الصفقة تُسجل رقماً قياسياً جديداً على مستوى الانتقالات المحلية في إسبانيا.



ولم يكن برشلونة الطرف الوحيد المهتم بخدمات المدافعة الأندلسية، إذ دخل نادي لندن سيتي ليونيسيس على خط المفاوضات بقيادة المدربة ميشيل كانغ، غير أن اللاعبة فضّلت في نهاية المطاف ارتداء قميص الفريق الكتالوني.

وتبلغ توريس 17 عاماً، وتجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وبدأت مسيرتها مع إشبيلية في سن العاشرة، قبل أن تشق طريقها نحو الفريق الأول، حيث ظهرت للمرة الأولى الموسم الماضي، وشاركت في ثماني مباريات رسمية خلال الموسم الحالي.



كما تُعد توريس من العناصر الدولية في صفوف منتخب إسبانيا تحت 19 عاماً، وكانت مرتبطة بعقد مع إشبيلية يمتد حتى عام 2027، ما يعكس حجم الرهان الكبير الذي يضعه برشلونة على مستقبل اللاعبة في مشروعه الرياضي.