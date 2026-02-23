«فيفا» يبدأ برنامج إعداد حكام مونديال 2026

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات ندوة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لحكام النخبة المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026، والتي تستمر حتى 27 من الشهر الجاري.

وحضر الندوة بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الفيفا، وهاني بلان، نائب رئيس اللجنة، وماسيمو بوساكا، مدير إدارة التحكيم.

وشهدت الندوة مشاركة 21 حكمًا من ثلاث قارات، بواقع 10 حكام من آسيا و10 من إفريقيا، إلى جانب حكم واحد من أوقيانوسيا، ومن بينهم الحكمان الدوليان القطريان سلمان فلاحي وعبد الرحمن الجاسم.

وافتتحت الندوة بكلمة ألقاها كولينا، شدد خلالها على أهمية هذه المرحلة في إعداد الحكام للمونديال، فيما رحب بلان بالمشاركين، معربًا عن فخر الاتحاد القطري لكرة القدم باستضافة هذا الحدث المهم، مؤكدًا أن الأيام الخمسة تمثل فرصة للحكام لتقديم أفضل ما لديهم.

وأوضح بلان في تصريحات صحفية على هامش الندوة: «هذه الندوة تعد الثانية ضمن سلسلة ندوات الحكام المرشحين لكأس العالم 2026، بعد ندوة ريو دي جانيرو المخصصة لحكام أميركا الجنوبية، على أن تستضيف دبي الندوة الأخيرة لحكام أوروبا بمشاركة 16 حكمًا في شهر مارس/آذار المقبل، وبذلك يكتمل تجمع جميع المرشحين لإدارة مباريات المونديال».

وأشار إلى أن هذه الندوة تمثل مرحلة أساسية من مراحل التقييم، وتشمل اختبارات لياقة بدنية وفحوصًا طبية، إلى جانب حلقات نقاش تهدف إلى ترسيخ مفاهيم كرة القدم الحديثة.

كما أكد أن الوصول للتحكيم في كأس العالم يمثل دافعًا كبيرًا للحكام، ويتطلب جهدًا متواصلًا وتطورًا مستمرًا، موضحًا أن اختيار الحكام يتم وفق معايير دقيقة وتقييم شامل، مع متابعة مستمرة لأدائهم في مختلف المشاركات.

ومن جانبه، أكد ماسيمو بوساكا خلال الندوة استمرار دعم الفيفا للحكام، والعمل على تجهيزهم بالصورة المثالية التي تواكب متطلبات الحدث العالمي.

ويتضمن برنامج الندوة سلسلة من الاختبارات الفنية والبدنية والطبية الدقيقة لتقييم جاهزية الحكام، إلى جانب برنامج تدريبي مكثف يشمل مراجعة وتحليل لقطات فيديو لمواقف تحكيمية من مباريات واقعية، فضلًا عن تدريبات عملية يتم تصويرها وتحليلها من قبل محاضرين دوليين، بهدف تقديم ملاحظات فنية دقيقة تضمن وصول الحكام إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق البطولة العالمية.