بايرن ميونخ يؤمن مستقبل كارل بعقد جديد

احتفل لينارت كارت، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بحصوله على المزيد من الحرية بعدما أتم عامه الـ18، أمس الأحد، لكنه قال إن والديه «ما زالا يخبرانني بما يجب أن أفعله».

وقال لاعب خط الوسط في مقابلة مع مجلة «كيكر» الألمانية: «إنه شيء مميز. حصلت على رخصة قيادتي، ما يجعلني أشعر قليلًا بالحرية، رغم أن والديّ ما زالا يخبرانني بما يجب أن أفعله وما لا يجب فعله».

ووفقًا لتقارير إعلامية، تحوّل عقد كارل مع بايرن بشكل تلقائي إلى عقد احترافي بمجرد بلوغه عامه الـ18، ويمتد عقده مع النادي حتى عام 2029.

وقال كارل إنه لم يتواصل بعد مع يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني.

وبعد أن قدم عروضًا قوية مع بايرن هذا الموسم، أصبح لاعب المنتخب الألماني تحت 21 عامًا من بين المرشحين للتواجد في قائمة المنتخب الأول التي ستشارك في بطولة كأس العالم، التي تقام هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال: «الشيء الوحيد الذي يهمني هو أن أقدم كل ما لدي من أجل بايرن، وعندها فقط يمكنني أن آمل في أن يتم ترشيحي للمنتخب الوطني. أي شخص لا يطمح إلى شيء كهذا لا مكان له في كرة القدم».

وحتى الآن، سجل كارل هذا الموسم أربعة أهداف، ومرر ثلاث تمريرات حاسمة في 20 مباراة.