أندية إنجليزية ترفض الإساءة العنصرية بحق لاعبيها

أعرب ناديا ولفرهامبتون واندرارز وسندرلاند عن انزعاجهما من الإساءات العنصرية التي تعرض لها لاعبوهما على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، بعد هزيمتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرض مهاجم ولفرهامبتون تولو أروكوداري، وجناح سندرلاند رومين موندل، لإساءات عبر الإنترنت، وجاءت هذه الحوادث بعد أقل من 24 ساعة من تعرض ويسلي فوفانا وحنبعل المجبري لإساءات عنصرية عقب تعادل تشيلسي مع بيرنلي.

وأعرب ولفرهامبتون عن استيائه من الإساءات المتعددة التي تعرض لها أروكوداري بعد هزيمة فريقه 1-صفر أمام كريستال بالاس.

وقال النادي في بيان: «نقف بقوة إلى جانبه وإلى جانب جميع لاعبي كرة القدم الذين يضطرون إلى تحمل هذه الإساءات من حسابات مجهولة تعمل في ظل إفلات واضح من العقاب».

وقال نادي سندرلاند، الذي خسر 3-1 أمام فولهام، إنه يتعاون مع السلطات لتحديد المسؤولين عن الرسائل التي استهدفت موندل.

وكتب سندرلاند على موقعه الإلكتروني: «السلوك البغيض الذي أظهره عدد من الأفراد غير مقبول، ولن يتسامح معه النادي تحت أي ظرف من الظروف».