ميلان يفتقد لوفتوس-تشيك بعد إصابة خطيرة

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الدولي الإنجليزي روبن لوفتوس-تشيك أُصيب بكسر في الفك وسيخضع لجراحة، بعد اصطدام لاعب وسط ميلان مع حارس مرمى بارما إدواردو كورفي، في مباراة الفريقين بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس الأحد.

وخرج لوفتوس-تشيك من الملعب على محفة بعد إصابته أثناء محاولته استقبال تمريرة عرضية في الدقيقة العاشرة من المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو، وخسرها ميلان 1-صفر.

وأفادت محطة «سكاي سبورتس إيطاليا» بأنه «بالإضافة إلى كسر الأسنان العلوية وجرحين، أُصيب الدولي الإنجليزي بكسر في عظام اللثة. هذه إصابة خطيرة للغاية، وسيخضع لجراحة في وقت لاحق اليوم الاثنين... ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لعدة أشهر».

ولم يرد ميلان على الفور على طلب للتعليق خارج ساعات العمل العادية في إيطاليا.