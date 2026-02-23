خلال 146 مباراة.. 160 مساهمة للابا كودجو في الدوري الإماراتي

واصل التوغولي لابا كودجو تألقه مع العين في الموسم الحالي، بعد أن سجل هدفاً في فوز فريقه على بني ياس 3-2 في الجولة 17 من دوري المحترفين. ووصل هداف العين إلى 160 مساهمة تهديفية مع فريقه، خلال 146 مباراة خاضها بقميص «الزعيم» في دوري المحترفين منذ انضمامه للفريق، إذ سجل 135 هدفاً، وصنع 25، بحسب رابطة المحترفين الإماراتية.



وسجل لابا كودجو الهدف الأول للعين من ركلة جزاء في مرمى بني ياس، فتح به الطريق للفريق لتحقيق فوز ثمين، استعاد به العين صدارة الدوري بعد يومين من تصدر شباب الأهلي للمسابقة بالفوز على الظفرة بنتيجة عريضة بخماسية نظيفة، علماً بأن شباب الأهلي يملك مباراة مؤجلة مع الوحدة.



وواصل لابا كودجو صدارته لقائمة هدافي الدوري في الموسم الحالي برصيد 17 هدفاً، بفارق 4 أهداف عن الدولي السوري، عمر خريبين نجم وقائد الوحدة «13 هدفاً».

ويعد كودجو الهداف التاريخي للعين في الدوري، وخامس الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي عبر تاريخه.