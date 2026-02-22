بفوز قاتل ومثير على بني ياس.. العين يسترد صدارة الدوري

استرد العين صدارة دوري المحترفين بعدما حقق فوزاً مثيراً على حساب ضيفه بني ياس 3-2، مساء اليوم، الأحد، على ملعب الشامخة بأبوظبي، في ختام الجولة 17 من المسابقة. وعاد العين إلى قمة الترتيب بعدما حصد ثلاث نقاط ثمينة، ورفع رصيده إلى 41 نقطة، بالتساوي مع شباب الأهلي، الذي له مباراة مؤجلة مع الوحدة، فيما تواصلت معاناة بني ياس، الذي يصارع على الهروب من شبح الهبوط، ليقبع في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

سجل أهداف العين لابا كودجو من ركلة جزاء «54»، وأدريان شوت «59»، والحسين رحيمي «87»، بينما سجل لبني ياس يوسف نياكاتي «47»، وفواز عوانة «67».

جاءت المباراة مثيرة في تفاصيلها خصوصاً في الشوط الثاني، بعدما نجح العين في تحويل تأخره بهدف في بداية الحصة الثانية إلى فوز في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وبعد شوط أول سلبي على مستوى الأهداف والفرص، إذ رغم أفضلية الاستحواذ للعين، لكن هجماته لم ترقَ إلى الخطورة المطلوبة، في الوقت الذي ظهر فيه بني ياس بتنظيم دفاعي جيد.

وبدأ أصحاب الأرض الشوط الثاني بقوة، بعدما تقدم يوسف نياكاتي لفريقه من انفراد صريح بعد تمريرة رائعة من مؤنس دبور.

وجاءت ردة فعل العين سريعة وقوية، ليعود بهدفين متتاليين عن طريق التوغولي لابا كودجو من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد مخالفة ارتكبها فواز عوانة ضد سفيان رحيمي، ثم هدف ثانٍ أحرزه الروماني أدريان شوت بعدها بخمس دقائق.

وتواصلت الإثارة بعد أن أعاد فواز عوانة بني ياس في النتيجة مجدداً، بهدف من رأسية في الدقيقة 67، وأكمل بني ياس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 81، بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه جواو فيكتور للاشتباك مع سفيان رحيمي.

ونجح البديل الحسين رحيمي بعد دقائق معدودة من دخوله أرض الملعب في خطف هدف الفوز برأسية في الدقيقة 87، ليهدي فريقه ثلاث نقاط غالية، ويعيده إلى صدارة الدوري.