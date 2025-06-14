خورفكان يودع عامر مبارك

قررت إدارة شركة كرة القدم بنادي خورفكان عدم تجديد عقد لاعب الوسط عامر مبارك غانم، بعد سنوات عديدة قضاها اللاعب مع النسور، والذي قدم إليه من نادي النصر في صفقة انتقال حُر، ولم يكن اللاعب خياراً دائماً ضمن تشكيلة المدرب الوطني عبدالمجيد النمر المدير الفني السابق لخورفكان، والذي لم يعتمد على خدمات اللاعب، الذي ظل حبيس الدكة طوال الموسم المنصرم.

وفي دبا الحصن جددت إدارة النادي عقد اللاعب أحمد المرزوقي لموسم قادم، في وقت تم فيه الاستغناء عن اللاعب ماندو هبرت بعد قضائه موسمين في قلعة الحصن، ووجهت له شركة كرة القدم رسالة شكر قالت فيها: «نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للاعب ماندو لقد كنت مثالاً في الالتزام والعطاء، وساهمت بروحك القتالية وأخلاقك العالية في رسم أجمل اللحظات داخل الملعب وخارجه.

نتمنى لك التوفيق مستقبلاً، نفتخر بأنك كنت جزءاً من تاريخ نادينا، وستبقى دائماً محل تقدير واحترام لدى الإدارة، والجماهير، وكل من عمل معك».