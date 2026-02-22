سون يتفوق على ميسي .. ورقم تاريخي في افتتاح الدوري الأمريكي

شهدت مباراة لوس أنجلوس إف سي ضد إنتر ميامي، على ملعب لوس أنجلوس التذكاري، أكبر حضور جماهيري في تاريخ المباريات الافتتاحية للدوري الأمريكي لكرة القدم.

وحقق لوس أنجلوس فوزاً عريضاً بثلاثية نظيفة على حامل لقب كأس الدوري الأمريكي إنتر ميامي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ضمن الجولة الأولى من الدوري الأمريكي، في أكثر مباراة افتتاحية مهيبة في تاريخ المسابقة.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً بلغ 75673 متفرجاً، وهو الأعلى في المباراة الافتتاحية للدوري الأمريكي لكرة القدم عبر تاريخه، كما أنه ثاني أعلى حضور في مباراة واحدة على الإطلاق في الولايات المتحدة.

وجاء التفوق لصالح الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام السابق، ولوس أنجلوس الحالي، الذي قاد فريقه للفوز على ميسي ورفاقه. أحرز أهداف لوس أنجلوس ديفيد مارتينيز، ودينيس بوانغا، وناثان أورداز.

ومع انطلاق الموسم الجديد في الولايات المتحدة، يسعى ميسى إلى تحقيق رقم قياسي جديد في مسيرته، والوصول إلى الهدف رقم 900، ويبدو أن وصوله إلى هذا الرقم مسألة وقت، إذ لا يفصله عنه سوى أربعة أهداف فقط، بعدما أحرز طوال مسيرته 896 هدفاً.