نيمار: قرار اعتزالي لم يعد مجرد شائعة



في تصريح صادم فاجأ البرازيلي نيمار، لاعب سانتوس، الكرة البرازيلية بل عالم كرة القدم، وهو يعلن أنه على وشك الاعتزال بالفعل، وأن الحديث عن اعتزاله كرة القدم لم يعد شائعة، بل أضحى احتمالاً قائماً يمكن أن يتحقق في ديسمبر المقبل.



وخلال مقابلة صحافية أكد نيمار أن استمراره في الملاعب بات مرهوناً بقرار من «القلب»، وأن الفترة الصعبة التي يمر بها حالياً ربما تكون مهدت لنهاية أسرع كثيراً من توقع أي شخص لمسيرة اللاعب البالغ 34 عاماً.



وأضاف نيمار: كل شيء وارد، نعم لم تعد شائعة، نعم أفكر جاداً في الأمر، هناك احتمال لإنهاء مسيرتي نهاية هذا العام، حالياً لم أعد للملاعب، أتعافى من الإصابة، أريد أن أعود وأنا في أفضل حالتي، ولكن لو تبين عدم قدرتي على ذلك حتماً يبقى احتمال اعتزل كرة القدم مع نهاية السنة الحالية قائماً.



ومضى نيمار: أريد أن أستعيد مستواي، أريد أن أودع البرازيل ببطولة كبيرة، في إشارة إلى المونديال، أريد أن أكون في قمة مستواي، ولكن لو لم تتحقق جميع هذه الأشياء فيبقى من المنطقي أن يصبح احتمال الاعتزال وارداً.