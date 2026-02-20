فكرة عبقرية.. «رافعة راشفورد» تعيد التوازن المالي لبرشلونة وتمهد لاستقرار الفريق



الأفكار الاقتصادية لا تنضب في النادي الكتالوني، وطبيعي جداً أن يأتي نادي برشلونة بفكرة اقتصادية جديدة ومبتكرة كل حين للتعايش مع وضعه المالي المتراجع منذ سنوات.

هذه المرة توصل برشلونة إلى فكرة عبقرية، لن تجنبه فقط دفع الأموال لتدعيم تشكيلة الفريق، بل ستجعله يحصل على أموال إضافية أيضاً.



النادي الكتالوني يدرس تحويل الإنجليزي ماركوس راشفورد إلى مصدر دخل جديد، أو رافعة مالية تعالج الأوضاع الصعبة للفريق وتفتح الباب أمام استقرار مالي، وكذلك استقرار تشكيلة النادي المهددة بمغادرة بعض عناصرها بسبب الأوضاع المالية للنادي متى ما تم الحصول على عرض مناسب لها، حيث تردد أن البارسا لا يمانع في بيع رافينيا وكوندي متى ما كان السعر مناسباً.



الفكرة العبقرية خطرت على ذهن إدارة النادي الكتالوني، حسب تقرير إعلامي، في الفترة الأخيرة نتيجة إصرار مانشستر يونايتد على عدم التنازل عن أي مبلغ من المنصوص عليه في خيار تحويل عقد الإعارة إلى عقد دائم الذي انتقل بموجبه راشفورد إلى برشلونة لمدة موسم، حيث أدركت إدارة النادي الكتالوني أن إصرار إدارة يونايتد يرجح رغبة النادي الإنجليزي في استعادة اللاعب الذي عاد إلى مستواه مع برشلونة، وأن هذه العودة لن تكون نهائية، حيث من الواضح أن يونايتد تلقى عروضاً أعلى من شرط خيار البيع «28 مليون جنية إسترليني»، لذا يريد أن يسترد راشفورد ليقوم ببيعه بمبلغ أعلى من الذي سيدفعه برشلونة من أجل تحويل عقد الإعارة إلى عقد دائم.



التقرير ذكر أن برشلونة بالفعل استفسر عن أندية راغبة في المهاجم الإنجليزي، وتبين أن هناك أندية مستعدة لدفع ما يصل إلى 58 مليون جنية إسترليني للحصول على خدمات المهاجم الإنجليزي، ما دفع بفكرة أن يقوم برشلونة بتحويل راشفورد إلى رافعة مالية على الرغم من قناعة النادي بإمكاناته الفنية، إلا أن الوضع المالي يحتم المضي في اتجاه دفع مبلغ شرط التحويل إلى عقد دائم «28 مليون جنية إسترليني» على أن يقوم النادي الكتالوني بعرض اللاعب مباشرة في سوق الانتقالات، ويتوقع أن يحصل على مبلغ بين 53 إلى 58 مليون جنية إسترليني.



البارسا يدرك جيداً قدرات راشفورد وإمكاناته الفنية والفائدة التي يقدمها للفريق، لكن تغليب المصلحة المالية للنادي الذي يعاني مالياً كان الخيار الأول، فهل سنرى صفقة تنقل راشفورد إلى برشلونة ثم يغادر النادي الكتالوني في غضون ساعات.. الانتقالات الصيفية المقبلة تحمل الإجابة.