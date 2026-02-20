كومباني يهاجم مورينيو بعد الواقعة العنصرية خلال مباراة ريال مدريد وبنفيكا

أمضى فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونخ، معظم مؤتمره الصحفي قبل مباراة فريقه ضد ضيفه آينتراخت فرانكفورت ببطولة الدوري الألماني (بوندسليغا)، السبت، معربا عن استيائه من طريقة تعامل كرة القدم مع العنصرية.

وبعد الحادثة العنصرية المزعومة التي طالت البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، في منتصف الأسبوع الجاري، استغل أحد أبرز المدربين من أصحاب البشرة السمراء في عالم الساحرة المستديرة خطابا استمر قرابة 12 دقيقة لانتقاد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق بنفيكا البرتغالي، لتقصيره في قيادة الفريق خلال هذه الأزمة.

ووجهت اتهامات غير مباشرة لجيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، بارتكاب إساءة عنصرية ضد فينيسيوس، خلال لقاء الريال والفريق البرتغالي ببطولة دوري أبطال أوروبا، فيما ينفي الجناح الأرجنتيني هذه الاتهامات.

وصرح كومباني /39 عاما/ البلجيكي ذو الأصول الكونغولية، الجمعة "إذا صح ما قاله لاعب بنفيكا، أتمنى لو كان هناك مجال للاعتذار. لا أحد في العالم معصوم من الخطأ. لكننا نحرم أنفسنا من هذا الخيار. لا يوجد سوى اليمين واليسار، الأبيض والأسود".

وأضاف مدرب بايرن: "عندما تشاهد الحادثة، لا يمكن تزييف رد فعل فيني جونيور. إنه رد فعل عاطفي. ولا أرى أي فائدة له من الذهاب إلى الحكم وتحمل كل المعاناة. لكنه يقوم بذلك لأنه يشعر أنه الصواب في تلك اللحظة".

وأشار كومباني إلى أن المهاجم البرازيلي: "على الأقل في موقع يسمح له بالتعبير عن رأيه والاحتجاج".

وتحدث مدرب بايرن ميونخ، الذي عانى بنفسه من العداء العنصري كلاعب ومدرب، بصراحة عن نظيره مورينيو، الذي اتهم فينيسيوس باستفزاز جماهير ولاعبي بنفيكا، عقب تسجيله هدف اللقاء الوحيد.

وصرح كومباني: "أرى أن ما قاله مورينيو خطأ فادحا في القيادة. يذكر جوزيه مورينيو اسم أوزيبيو ليقول إن بنفيكا لا يمكن أن يكون عنصريا لأن أفضل لاعب في تاريخ بنفيكا كان رجلا أسود".

واختتم كومباني تصريحاته قائلا: "أنا لا أحكم على جوزيه مورينيو كشخص، لكنه ارتكب خطأً. وآمل ألا يتكرر هذا في المستقبل".