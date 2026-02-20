بيدري أيقونة برشلونة يدخل عالم الاستثمار العقاري

يخطو النجم الإسباني بيدري، أيقونة برشلونة، خطوات ذكية خارج المستطيل الأخضر، من خلال تنويع مصادر دخله والدخول إلى عالم الاستثمار العقاري، مستهدفًا مواقع استراتيجية في إسبانيا تجمع بين القيمة الاستثمارية والفرص السياحية الواعدة.

وبحسب ما أوردت صحيفة «سبورت» الكتالونية، بدأ بيدري في شراء عدة فنادق، أبرزها فندق أربع نجوم في العاصمة مدريد، بقيمة 4.2 ملايين يورو، عبر شركته العقارية الخاصة التي أسسها عام 2023، في خطوة تؤكد اهتمامه بتوسيع أعماله بعيدًا عن كرة القدم. وليس هذا المشروع الوحيد، إذ سبق أن استثمر بيدري في مسقط رأسه تينيريفي، من خلال شراء دير قديم بُني عام 1943 مقابل 2.5 مليون يورو، وكان مقرًا للراهبات لعقود طويلة.

ويخطط اللاعب الشاب لتحويل الدير إلى فندق ريفي فاخر، مستفيدًا من مساحته الكبيرة التي تصل إلى 9,500 متر مربع، لتقديم تجربة إقامة فريدة تجمع بين التراث التاريخي والراحة العصرية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية بيدري لتأمين مستقبله المالي بعيدًا عن كرة القدم، مستثمرًا شهرته ومكانته كلاعب عالمي في بناء محفظة عقارية قوية، وهو ما يعكس نضجه المالي واستراتيجيته في إدارة الأصول والاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والفنادق، الذي يشهد نموًا مستمرًا في إسبانيا.

كما يُظهر دخول بيدري إلى هذا المجال قدرته على الجمع بين الرياضة والأعمال، ما يجعله مثالًا للاعب عصري قادر على التخطيط لمستقبله خارج الملاعب، ويضعه في مصاف الرياضيين الذين يحولون النجومية إلى فرص استثمارية ناجحة، مع مراعاة اختيار مواقع مميزة توفر عوائد طويلة الأجل وتعزز من مكانته كلاعب ومستثمر.

وتراهن صحف إقليم كاتالونيا على نجاح اللاعب الخلوق بيدري في مشاريعه الاستثمارية المستقبلية، كما هو نجاحه كلاعب فذ مع «البلوغرانا» على أرضية الملاعب الرياضية.