راشفورد يسحب أمواله من إنجلترا

أقدم ماركوس راشفورد، لاعب برشلونة، على سحب 8.5 مليون جنيه إسترليني من أعماله التجارية وشركاته الخاصة، في خطوة تأتي بالتزامن مع اقترابه من الرحيل النهائي عن مانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم الحالي، وتحويل إعارته إلى انتقال نهائي إلى الفريق الكتالوني.

ووفقًا لتقارير إنجليزية، حصل راشفورد على 7.5 مليون جنيه إسترليني من شركة حقوق الصور التابعة له «MUCS Enterprises»، التي لا تزال تحتفظ بأصول تُقدَّر بنحو 12.6 مليون جنيه إسترليني، وذلك بحسب وثائق مالية.

كما سحب قرابة مليون جنيه إسترليني من شركته العقارية «MUCS Properties» خلال العام الماضي، والتي تبلغ قيمة أصولها الحالية 8.2 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرت صحيفة «الصن» البريطانية، إذ تدير الشركة العقارية للمهاجم الإنجليزي 11 عقارًا استثماريًا في مدينة مانشستر.

وكان راشفورد قد انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة الصيف الماضي، وسط توقعات بأن تتحول الصفقة إلى انتقال دائم بقيمة تقارب 26 مليون جنيه إسترليني، بعد استعادة اللاعب جزءًا من مستواه المعهود.

وعاد راشفورد ليفتح صفحة جديدة في مسيرته، داخل الملعب وخارجه، خاصة أن تألقه مع برشلونة أعاده كذلك إلى حسابات منتخب إنجلترا تحت قيادة المدرب توماس توخيل، ما يعزز فرصه في الظهور خلال الاستحقاقات الدولية المقبلة.

ومن المتوقع، في حال اكتمال الصفقة، أن يوفر انتقال راشفورد على مانشستر يونايتد نحو 315 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من فاتورة الرواتب، في إطار خطة لإعادة هيكلة الأجور، يُتوقع أن تشمل أيضًا رحيل أسماء بارزة من أصحاب الرواتب المرتفعة مثل كاسيميرو وغادون سانشو.

ولم يشارك راشفورد بقميص يونايتد منذ ديسمبر 2024، كما فقد القميص رقم 10 لصالح ماتيوس كونيا خلال فترة المدرب البرتغالي السابق روبن أموريم، الذي أبعد اللاعب وعددًا من زملائه عن تدريبات الفريق الأول، وألزمهم بالحضور في أوقات منفصلة خلال فترة الإعداد للموسم.