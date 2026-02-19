مهاجم «درجة خامسة» يدخل تاريخ كرة القدم بعد واقعة غريبة (فيديو)



في مشهد نادر جداً في كرة القدم، تسبب ارتباك أحد المهاجمين في فقدان فريقه فرصة التسجيل من ضربة جزاء، بل ونال عقوبة عندما قرر الحكم تحويل ضربة الجزاء إلى ضربة حرة مباشرة على فريق المهاجم المرتبك.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى مباراة في دوري الدرجة الخامسة في انجلترا، فرضت نفسها ووضعت بداية لقصة سيتناولها العالم سنوات طويلة.



ففي الوقت الذي كان فيه عالم كرة القدم يتابع مباراة ريال مدريد وبنفيكا يوم الثلاثاء الماضي، وتابع البعض القمة الفرنسية بين باريس سان جيرمان وموناكو في دوري الأبطال، كان نحو 3500 مشجع يتابعون مباراة روشدايل وسكونثورب في دوري الدرجة الخامسة الانجليزي.



وفرض ماني ديزيرفوي نفسه في المباراة بعد أن أقدم على تصرف دفع حكم اللقاء إلى إصدار قرار هو الأول من نوعه.



فبعد أن تحصل ديزيرفوي على ضربة جزاء، حرص على تنفيذها بنفسه، إلا أن اللاعب ارتبك ولم يقم بتنفيذ ركلة الجزاء، حيث تحرك تجاه الكرة ثم تجاوزها وعاد مرة أخرى ليطالب بعض لاعبي سكونثورب حكم اللقاء بتطبيق القانون، بينما ظل البعض مذهولاً لا يعلم ما حدث بعد أن قرر الحكم إلغاء ضربة الجزاء واحتساب ضربة حرة مباشرة لصالح سكونثورب، واستند حكم اللقاء في قراره على قرار المجلس الدولي لكرة القدم (IFAB)، الذي ينص «عندما يشير الحكم إلى تنفيذ ركلة جزاء، يجب إتمامها. وإذا لم يتم ذلك، فإنه يتخذ إجراءً تأديبياً رسمياً».