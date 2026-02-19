الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتمسك بالصدارة وبرشلونة في مهمة تعويض

يتطلع فريق ريال مدريد للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على فريق أوساسونا بعد غدٍ السبت في الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وانقض ريال مدريد على صدارة الدوري في الجولة الماضية، بعد فوزه الكبير على ريال سوسيداد 4 / 1، مستفيدًا من خسارة برشلونة المفاجئة أمام جيرونا 1 / 2، ليعتلي القمة برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين أمام برشلونة.

ويدخل الريال المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد فوزه في آخر ثلاث مباريات على التوالي، بما في ذلك الفوز 2 / صفر على بلنسية، والفوز الساحق 4 / 1 على ريال سوسيداد، والفوز 1 / صفر على بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

وسجل الريال 24 هدفًا في آخر عشر مباريات، واستقبل ستة أهداف فقط، وحافظ على شباكه نظيفة في خمس مباريات، ما يعكس قوة هجومه وتنظيم دفاعه.

ويتمتع الريال أيضًا بسجل ممتاز أمام فرق النصف الأعلى من الجدول، حيث حقق تسعة انتصارات من آخر 11 مباراة، وسجل 26 هدفًا مقابل 12 هدفًا استقبلها، ما يمنحه الثقة للاستمرار في قيادة الدوري.

ورغم الرغبة الأكيدة لدى الريال في تحقيق الفوز بهذه المباراة للاستمرار في صدارة جدول الترتيب، فإن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق في ظل رغبة أوساسونا في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب.

ويحتل أوساسونا المركز العاشر برصيد 30 نقطة بعد 24 جولة، ولا يشكل تهديدًا مباشرًا على صدارة الدوري، لكنه يسعى إلى تعزيز موقعه في النصف الأعلى من الترتيب وتحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر الدوري، وهي مباراة تمثل فرصة لإضفاء حافز معنوي للفريق قبل المباريات المقبلة.

وقدم أوساسونا أداءً جيدًا في المباريات الأخيرة، حيث لم يخسر في آخر ثلاث مباريات متتالية، وشمل ذلك التعادل 2 / 2 مع فياريال، والفوز 2 / 1 على سلتا فيجو، والتعادل السلبي مع إلتشي.

وسجل الفريق 12 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف في آخر ست مباريات على أرضه في الدوري، محققًا ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

ورغم ذلك، لا يزال الفريق يواجه صعوبة في المباريات ضد فرق النصف الأعلى من الجدول، إذ لم يحقق أي فوز في آخر سبع مباريات أمام فرق المراكز الستة الأولى، مسجلًا ثلاثة أهداف واستقبل 11 هدفًا.

وسيكون برشلونة على موعد مع مباراة مهمة يوم الأحد المقبل عندما يستضيف فريق ليفانتي.

ويتعين على برشلونة إظهار رد فعل، خاصة أن نتائج الفريق الأخيرة ليست بالجيدة، حيث تلقى الفريق خسارتين في آخر مباراتين بجميع البطولات.

وكان برشلونة خسر بشكل مفاجئ أمام جيرونا 1 / 2 يوم الاثنين الماضي في الدوري، وقبلها خسر برباعية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 58 نقطة، ويحتاج إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في «كامب نو» لاستعادة الصدارة أو على الأقل مواصلة الضغط على ريال مدريد.

وكان الفريق الكتالوني مثاليًا على أرضه في آخر ست مباريات محلية، حيث حقق 18 نقطة من أصل 18 ممكنة، مسجلًا 18 هدفًا واستقبل هدفين فقط، ما يظهر قوته الهجومية وتنظيمه الدفاعي في المباريات التي يخوضها على ملعبه.

وعلى الجانب الآخر، يعاني ليفانتي بشكل كبير ويحتل المركز الأخير برصيد 18 نقطة، بعد أن حقق أربعة انتصارات فقط وستة تعادلات و14 هزيمة، بينما سجل عشرة أهداف فقط واستقبل 15 هدفًا في آخر عشر مباريات، ما يعكس ضعف هجومه وصعوبة المنافسة أمام الفرق الكبيرة.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدًا الجمعة بلقاء أتلتيك بلباو وإلتشي.

وتستكمل مباريات الجولة بعد غدٍ السبت، حيث يلتقي ريال سوسيداد مع ريال أوفييدو، وريال بيتيس مع رايو فايكانو، وأتلتيكو مدريد مع إسبانيول، إضافة إلى مباراة أوساسونا وريال مدريد.

وفي مباريات الأحد، يلعب خيتافي مع أشبيلية، وسلتا فيجو مع ريال مايوركا، وفياريال مع بلنسية، إضافة إلى مباراة برشلونة مع ليفانتي.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع جيرونا.