سباق القمة والبطولات الأوروبية يشتعل في الدوري الفرنسي

يتطلع فريقا باريس سان جيرمان، حامل اللقب، وغريمه الأزلي أولمبيك مارسيليا، لتضميد جراحهما في منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتفتتح منافسات الجولة غدًا الجمعة بلقاء يجمع بين أولمبيك مارسيليا ومضيفه بريست، بينما يستقبل باريس سان جيرمان فريق ميتز على ملعب حديقة الأمراء يوم السبت.

يدخل مارسيليا مواجهة بريست مترنحًا بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق، حيث عجز عن تحقيق الفوز في آخر ثلاث جولات، مكتفيًا بتعادلين وخسارة ثقيلة أمام باريس سان جيرمان بخماسية دون رد، دفعت إدارة النادي لإقالة المدرب الإيطالي روبرتو دي تشيربي.

وبعد رحيل دي تشيربي، تعثر مارسيليا في الجولة الماضية بالتعادل 2 / 2 مع ستراسبورج، ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة، مبتعدًا بفارق 12 نقطة عن لانس، صاحب الصدارة.

في الجهة الأخرى، استعاد بريست توازنه بعدما جمع خمس نقاط في آخر ثلاث جولات، ليتقدم إلى المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور وكبوة مارسيليا للخروج بنتيجة إيجابية تدفعه للأمام في جدول الترتيب.

أما سان جيرمان، بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، فخسر الصدارة في الجولة الماضية بعد خسارة صادمة أمام رين بنتيجة 1 / 3، ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 51 نقطة، لكنه تعافى مؤقتًا بفوز درامي على موناكو بنتيجة 3 / 2 في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وخسر الفريق الباريسي، حامل لقب الدوري في آخر أربعة مواسم، في مواجهة موناكو نجمه عثمان ديمبلي، الذي تم استبداله بعد مرور 26 دقيقة فقط بسبب شكواه من آلام عضلية، لتحيط الشكوك بمدى جاهزيته لمواجهة ميتز.

وتبدو فرص سان جيرمان هي الأقوى لتحقيق الفوز، في ظل الفوارق الفنية الكبيرة بينه وبين منافسه ميتز، الذي يتذيل جدول الترتيب برصيد 13 نقطة في المركز الثامن عشر، واكتفى بتحقيق ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات منذ بداية الموسم.

وفي مواجهة أخرى قوية تقام يوم السبت، يسعى موناكو لتضميد جراح خسارته الأوروبية عندما يحل ضيفًا على لانس متصدر الترتيب، والمنتشي بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية رفعت رصيده إلى 52 نقطة، مستغلًا تعثر الفريق الباريسي.

ويعيش موناكو صحوة محلية في آخر أربع جولات، جمع خلالها ثماني نقاط، ليتقدم إلى المركز الثامن برصيد 31 نقطة، وتفصله ثلاث نقاط فقط عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

وتشهد الجولة الثالثة والعشرون أيضًا صدامًا قويًا مساء الأحد بين أولمبيك ليون، المنتشي بتحقيق خمسة انتصارات متتالية قفزت به إلى المركز الثالث برصيد 45 نقطة، ومضيفه ستراسبورج، الساعي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل في آخر ثلاث جولات، ليتراجع ستراسبورج إلى المركز السابع برصيد 31 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على موناكو.

ويحل ليل ضيفًا على آنجيه مساء الأحد، ساعيًا للخروج من النفق المظلم بعد تعادلين وثلاث هزائم في آخر خمس جولات، ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 35 نقطة، بينما يقبع آنجيه في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، بعد فوزين وتعادل في آخر خمس جولات.

وفي باقي المواجهات، يلعب تولوز ضد باريس إف سي، وأوسير ضد رين، ونانت ضد لوهافر، ونيس ضد لوريان.