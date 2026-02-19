مواجهتان حاسمتان في سباق صدارة «البوندسليغا»

يشهد ملعب أليانز أرينا بعد غدٍ السبت مواجهة كلاسيكية مرتقبة في الجولة الثالثة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، تجمع بين بايرن ميونخ المتصدر وآينتراخت فرانكفورت.

يدخل الفريق البافاري اللقاء وهو في حالة فنية وبدنية متميزة تضعه كمرشح أول لحصد النقاط الثلاث، حيث يمتلك هيمنة واضحة على ملعبه، إذ سجل الفريق 103 أهداف في آخر 30 مباراة استضاف فيها فرانكفورت في ميونخ، بمعدل يصل إلى 4.3 أهداف في المباراة الواحدة، كما لم يخسر الفريق البافاري في 30 مباراة من آخر 32 مواجهة جمعت الفريقين في الدوري الألماني، ما يمنح أصحاب الأرض أفضلية نفسية كبيرة.

يعتمد بايرن ميونخ على قوته الهجومية الضاربة التي سجلت في جميع مباريات الدوري هذا الموسم، بينما يعاني آينتراخت فرانكفورت من أزمة إصابات حادة في خط دفاعه، حيث تأكد غياب الظهير الأيمن راسموس كريستنسن بعد تعرضه لإصابة في الفخذ ستبعده لعدة أسابيع، لينضم إلى قائمة الغائبين التي تشمل آرثر ثيات الموقوف ونيس كوينك المصاب. ويفتقد فرانكفورت أيضًا أنسجار كناوف بعد خضوعه لعملية جراحية في البطن.

ورغم هذه الغيابات الدفاعية، تلقى فرانكفورت دفعة معنوية كبيرة بعودة المهاجم جوناثان بوركاردت إلى التدريبات الجماعية، وهو ما قد يمنح الفريق خيارات هجومية إضافية لمحاولة مباغتة الدفاع البافاري.

ويمتلك بايرن ميونخ سجلًا دفاعيًا قويًا على ملعبه هذا الموسم، إذ حافظ على نظافة شباكه في معظم مبارياته، بينما استقبل فرانكفورت أهدافًا في آخر خمس مباريات خاضها خارج أرضه.

يدخل بايرن اللقاء وهو يركز على استغلال الثغرات في الأطراف التي خلفها غياب كريستنسن وثيات، وسيكون مفتاح اللقاء في مدى قدرة وسط ملعب فرانكفورت على احتواء خطورة صانعي ألعاب بايرن ومنع وصول الكرات إلى منطقة الجزاء، وهو أمر يبدو صعب التحقيق.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 57 نقطة من 22 مباراة، إذ حقق 18 انتصارًا مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة، ويمتلك أقوى خطي هجوم ودفاع، حيث سجل 82 هدفًا واهتزت شباكه 19 مرة.

ومع اكتمال ثلثي الموسم الحالي، يبقى بايرن في وضع جيد على صعيد الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، ويشعر الفريق البافاري بقوة كافية للتتويج بالثلاثية في غضون ثلاثة أشهر.

ويخوض المهاجم الإنجليزي هاري كين مواجهة فرانكفورت بمعنويات عالية بعد تسجيله الهدف رقم 500 في مسيرته، بإحرازه ثنائية في الفوز 3 / صفر على فيردر بريمن في الجولة الماضية.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، يستضيف لايبزج فريق بوروسيا دورتموند في مواجهة من العيار الثقيل. ويدخل الفريقان اللقاء بظروف متناقضة تمامًا، ما يضفي مزيدًا من الإثارة على هذا الصراع المباشر على المراكز المتقدمة.

ويعاني لايبزج من فترة تراجع واضحة في النتائج، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر خمس مباريات خاضها في مختلف المسابقات. وزادت الضغوط على المدرب أولي فيرنر بعد التعادل الأخير بهدفين لمثلهما أمام فولفسبورج، والخروج من كأس ألمانيا على يد بايرن ميونخ.

وما يفاقم أزمة لايبزج الغياب المحتمل للحارس المخضرم بيتر جولاتشي حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، إلا أن عودة ديفيد راوم من الإيقاف قد تمنح الدفاع بعض التوازن.

وفي المقابل، يعيش دورتموند تحت قيادة مدربه نيكو كوفاتش حالة من الانتعاش الفني، إذ لم يتلقَ أي هزيمة في الدوري منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويدخل أسود الفيستفاليا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد في ملحق دوري أبطال أوروبا، واكتساح ماينز برباعية نظيفة في الجولة الماضية للبوندسليجا.

ويفتقد دورتموند خدمات مدافعه نيكو شلوتيربيك بسبب إصابة عضلية، إضافة إلى غياب القائد إيمري تشان بداعي إصابة في الفخذ.

ويعول دورتموند بشكل كبير على المهاجم المتألق سيرهو جيراسي، الذي سجل ستة أهداف في آخر أربع مباريات، بينما يبرز في صفوف لايبزج الشاب يان ديوماندي كأحد أهم مفاتيح اللعب الهجومية.

ويمني دورتموند نفسه بالفوز على ملعب لايبزج، على أمل تعثر بايرن أمام فرانكفورت، لتقليص فارق الست نقاط التي تفصله عن الصدارة.

ويلتقي يوم السبت أيضًا يونيون برلين وضيفه باير ليفركوزن، الذي يدخل اللقاء في وضعية فنية جيدة، حيث يحتل حاليًا المركز السادس بفارق ثلاث نقاط فقط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل، يمر يونيون برلين بفترة صعبة للغاية منذ بداية عام 2026، إذ لم يتذوق طعم الانتصارات في آخر سبع مباريات خاضها، مكتفيًا بأربعة تعادلات وثلاث هزائم، كان آخرها الخسارة أمام هامبورج.

ورغم أن يونيون برلين يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب بعيدًا عن صراع الهبوط، فإن مستواه المتراجع وفقدان الثقة لدى اللاعبين قد يصعبان مهمته في مواجهة فريق منظم وقوي مثل ليفركوزن.

وتنطلق الجولة الثالثة والعشرون للبوندسليجا غدًا الجمعة بمباراة ماينز مع هامبورج، بينما يلتقي السبت كولن مع هوفنهايم وفولفسبورج مع أوجسبورج، على أن تختتم الجولة يوم الأحد بلقاءات فرايبورج مع بوروسيا مونشنجلادباخ، وسانت باولي مع فيردر بريمن، وهايدنهايم مع شتوتجارت.