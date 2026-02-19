عودة المنافسة المحلية تشعل صراع الصدارة بين شباب الأهلي والعين

يتطلع شباب الأهلي للعودة بقوة إلى منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم للمحترفين، عندما يحل ضيفًا على الظفرة غدًا الجمعة، بينما سيكون العين، منافسه على الصدارة، على موعد مع اختبار مختلف عندما يزور بني ياس متذيل الترتيب يوم الأحد.

وتحتدم المنافسة على القمة في النصف الثاني من الموسم، إذ يتصدر شباب الأهلي الترتيب برصيد 38 نقطة من 15 مباراة، وهو الرصيد نفسه للعين الذي خاض مباراة أكثر.

وغاب شباب الأهلي عن الجولة الماضية في الدوري لارتباطه بمواجهة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، وسيعود لمواجهة الظفرة، الذي لم يحقق أي انتصار في آخر خمس مباريات، ليتراجع إلى المركز العاشر في جدول الترتيب.

ويسعى المتصدر لتحقيق انتصاره العاشر على التوالي في الدوري، ومواصلة طريقه نحو الاحتفاظ باللقب، بالاعتماد على قوة هجومه الذي أحرز 32 هدفًا في المسابقة حتى الآن، وصلابته الدفاعية اللافتة، إذ لم يستقبل الفريق سوى أربعة أهداف في 15 مباراة.

وفي المقابل، سيكون الظفرة مطالبًا بالاستفادة من إقامة المباراة على أرضه من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام شباب الأهلي، وتحقيق فوز يدفعه للتقدم في جدول الترتيب.

ويشهد استاد آل نهيان مباراة مرتقبة غدًا أيضًا، عندما يستضيف الوحدة، ثالث الترتيب، منافسه الجزيرة صاحب المركز الخامس.

وحصد الوحدة 30 نقطة من 15 مباراة بعد تأجيل مباراته في الجولة الماضية، لكنه لم يحقق سوى انتصار واحد في آخر أربع مباريات، ليبتعد عن شباب الأهلي والعين في سباق المنافسة على اللقب.

في المقابل، يمر الجزيرة بسلسلة من النتائج المتذبذبة في الدوري، إذ خسر ثلاث مرات وحقق انتصارين في آخر ست مباريات، ويملك في رصيده 25 نقطة من 16 مباراة.

وغدًا أيضًا، يحل الشارقة، تاسع الترتيب برصيد 17 نقطة من 15 مباراة، ضيفًا على عجمان السابع برصيد 20 نقطة.

وتقام مباراتان يوم السبت، إذ يحل دبا، الساعي للابتعاد عن منطقة الهبوط، ضيفًا على كلباء، فيما يستضيف الوصل، رابع الترتيب، منافسه البطائح، الذي تعادل في آخر أربع مباريات.

ويوم الأحد، سيكون العين في اختبار أمام مضيفه بني ياس، الساعي للخروج من قاع الترتيب وإحداث مفاجأة على حساب العين، الذي يطمح لتحقيق اللقب الغائب عنه منذ موسم 2021-2022.

وسيحاول العين مواصلة سجله الخالي من الخسارة في الدوري، وتحقيق انتصار يضمن له مشاركة شباب الأهلي في الصدارة، أو الانفراد بها في حال تعثر منافسه أمام الظفرة.

وفي اليوم ذاته، يحل خورفكان، ثامن الترتيب، ضيفًا على النصر السادس، الساعي للعودة إلى الانتصارات بعد خمس مباريات دون فوز في الدوري.