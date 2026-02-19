أرتيتا يأسف لضياع الانتصار أمام وولفرهامبتون

اعترف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بأن فريقه يتحمل وحده مسؤولية التعادل 2-2 مع وولفرهامبتون، بعد فشله في الحفاظ على تقدمه بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن بوكايو ساكا سجل هدفه الخامس هذا الموسم ليمنح أرسنال التقدم مبكراً، قبل أن يضاعف الفريق تقدمه بإحراز الهدف الثاني بعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني عبر بييرو هينكابي، الذي سجل أول أهدافه بقميص أرسنال.

لكن هوجو بوينو، لاعب وولفرهامبتون، قلّص الفارق في الدقيقة 60، قبل أن يبدد توم إيدوزي آمال أرسنال في مواصلة الانتصار عندما خرج من مقاعد البدلاء ليسجل هدف التعادل في ظهوره الأول.

ويتصدّر أرسنال حالياً جدول ترتيب الدوري بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي، علماً بأن أرسنال خاض مباراة أكثر من منافسه، كما أنه حقق انتصارين فقط في آخر سبع مباريات بالدوري.

وأكد أرتيتا أن فريقه لم يكن في أفضل حالاته، وأنه يجب محاسبة أنفسهم بعد فقدان النقاط مجدداً.

وقال أرتيتا: «بوضوح، أشعر بخيبة أمل كبيرة من النتيجة وطريقة انتهاء المباراة، لكن علينا أن نلوم أنفسنا».

وأضاف: «في الشوط الثاني لم نظهر أي شيء قريب من المعايير المطلوبة للفوز في هذا الدوري. إنها لحظة خيبة أمل، ونرغب في الحديث كثيراً عن شعورنا، لكن الآن ليس الوقت المناسب لذلك».

وتابع: «عندما تكون في هذا المستوى وفي القمة، تحتاج إلى تقبّل الضربات، ونحن نستحق ذلك اليوم. يوم الأحد المقبل لدينا مباراة كبيرة».

وأشار أرتيتا إلى ضرورة تقبّل الانتقادات، مؤكداً الحاجة إلى استعادة التوازن قبل مواجهة توتنهام يوم الأحد المقبل.

وختم بقوله: «يجب أن نمنح وولفرهامبتون التقدير اللازم، لا يمكن الاستهانة بهم. الأمور بسيطة وأساسية، واليوم ارتكبنا أخطاء كبيرة فيها، ولهذا شعرنا أنه حتى دون استقبال الكثير من الأهداف، وعندما تكون المباراة مفتوحة، يمكن أن تحدث مثل هذه الأمور».