بما فيهم هالاند ومبابي.. نجم أفريقي يتفوق على الجميع بدوري الأبطال

واصل الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم بوروسيا دورتموند، هوايته المحببة في تسجيل الأهداف، مثبتًا تفوقه على جميع نجوم دوري أبطال أوروبا برقم مميز، بعدما أحرز هدفًا لفريقه من ضربة رأس في شباك أتالانتا مساء الثلاثاء، بعد ثلاث دقائق فقط على انطلاق المباراة التي أقيمت على ملعب «سيجنال إيدونا بارك»، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية، كما صنع هدفًا آخر ليقود فريقه لفوز ثمين بنتيجة 2-0.

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات، فإن جيراسي يعد أكثر لاعب ساهم في تسجيل الأهداف بدوري أبطال أوروبا منذ بداية الموسم الماضي.

وخلال تلك الفترة، سجل المهاجم الغيني 17 هدفًا، وصنع 7 أهداف، ليصل إجمالي مساهماته إلى 24 هدفًا، وهو الرقم الأعلى بين جميع اللاعبين في المسابقة خلال الفترة ذاتها.

ورغم تألقهما في الموسمين الماضي والحالي، لم يستطع إيرلينغ هالاند أو كيليان مبابي، نجما مانشستر سيتي وريال مدريد، الوصول إلى هذا الرقم.

يذكر أن جيراسي توج هدافًا للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بالتساوي مع رافينيا، برصيد 13 هدفًا لكل منهما.

وتجدر الإشارة إلى أن مبابي يتصدر قائمة هدافي النسخة الجارية بالرصيد ذاته (13 هدفًا) حتى الآن.