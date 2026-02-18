مشجع يعاقب حكمًا مساعدًا بـ«سكوتر» في رأسه (فيديو)

شهدت مباراة في الدوري التركي للهواة واقعة مؤسفة، بعدما اعتدى مشجع على الحكم المساعد بطريقة غريبة، إذ ألقى دراجة كهربائية من المدرجات باتجاه رأسه، ما أدى إلى إصابته، قبل أن تُلغى المباراة على إثر الحادثة.

وخلال المباراة التي جمعت بين فريقي دريندسبور وحكيمهان بلدية غيرمانياسبور، ضمن منافسات دوري مالاطيا بالدرجة الأولى للهواة في تركيا، شهد اللقاء فوضى كبيرة، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، قبل أن يُلغي الحكم المساعد هدفًا لفريق دريندسبور بداعي التسلل، ما أثار غضب لاعبي الفريق الذين اندفعوا للاحتجاج بشكل حاد على القرار.

وانتقل التوتر إلى خارج الملعب، حيث أقدم مشجع غاضب على الاعتداء على الحكم المساعد هاكان باشكورت، وألقى باتجاه الملعب دراجة كهربائية «سكوتر» أصابت الحكم مباشرة في رأسه، ما أدى إلى فقدانه الوعي للحظات، إضافة إلى إصابته بجرح عميق فوق حاجبه استدعى تدخلاً طبيًا عاجلاً.

وقرر حكم المباراة على إثر الحادثة إلغاء اللقاء، فيما وثق أحد المشجعين الواقعة، وتم تداول المقطع على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أفادت تقارير، نقلًا عن وسائل إعلام تركية، بأن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به.