أرسنال وديمبيلي .. خطوة جديدة في حلم السيطرة على الدوري الإنجليزي والأبطال



«جوهرة جديدة تزين عقد النجوم، بروعة الأداء والأسلوب السلس نفسه، كل ما يتمناه أرسنال في لاعب قائد، هذه المواجهات التي دفعت «الغنرز» إلى تسخير كل إمكاناته المالية من أجل صفقة يراها البعض مستحيلة، بينما تمضي الأيام لتؤكد أنها باتت بالإمكان، فقد كشفت مصادر متطابقة عن مساعي أرسنال للتعاقد مع حامل الكرة الذهبية نجم باريس سان جيرمان، عثمان ديمبلي، الذي يمر بفترة من عدم - الراحة - في النادي الباريسي في ظل ارتفاع نبرة الخلاف بينه ومدربه لويس إنريكي، في ظل تراجع غير مفهوم لنتائج النادي البارسي.



المصادر نفسها أكدت أن أرسنال كان يسعى منذ وقت طويل إلى التعاقد مع ديمبلي حتى قبل انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مضيفة ما صعد من رغبة أرسال في الحصول على خدمات النجم الفرنسي هو الخلاف غير المعلن بين مايكل أرتيتا، مدرب أرسنال، والنرويجي مارتين أوديغارد، قائد الفريق، وهو خلاف يبدو أنه من المستحيل التعامل معه مستقبلاً.



أسلوب لاعب ديمبلي يتناسب تماماً مع أرسنال، حيث يملك الفرنسي القدرة على اللعب السريع في الجناحين، وهو الأسلوب الحالي للنادي الإنجليزي، الذي يعتمد بشكل كبير على الهجمات المرتدة السريعة، وهو ما يبرع فيه ديمبلي، الذي وصل إلى مرحلة النضج ليس كروياً فقط بل حتى من ناحية الشخصية القيادية، وهو ما يريد أرتيتا إضافته إلى قائمة أرسنال، التي يسعى من خلالها ليس بالسيطرة فقط مستقبلاً على الدوري الإنجليزي بل وحتى البحث عن السيطرة على القارة الأوروبية، وهو ما تشعر إدارة أرسنال أن الفريق في الطريق إلى تحقيقه، لذا فهي مستعدة على مواصلة نهجم الإنفاق الحالي من أجل الوصول إلى القمة، التي ترى إدارة النادي اللندني أنها ليست بعيدة عن متناول أرسنال.