التعاقدات تفرض خطوطًا حمراء جديدة داخل بايرن ميونخ

قال أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن النادي سيتعامل بصرامة أكبر مستقبلًا مع وكلاء اللاعبين، وذلك في أعقاب صعوبة المفاوضات مع دايوت أوباميكانو لتجديد عقده.

وقال هونيس، في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن مسؤولي بايرن ميونخ «لن يقبلوا بعد الآن أن يحدد الوكلاء وحدهم طريقة سير الأمور. مساهمتهم أصبحت غير متناسبة بشكل متزايد مع الرسوم التي تُفرض وغالبًا ما تُدفع في النهاية».

وأكد هونيس: «سنقول لا بشكل متكرر، وسنرفض المضي قدمًا مع هذا الجنون».

وجدد أوباميكانو عقده حتى عام 2030 الأسبوع الماضي بعد محادثات طويلة.

وقال هونيس إنه شعر بالصدمة من سلوك وكلاء اللاعب، مضيفًا لصحيفة «بيلد»: «المستشارون إما أرادوا رفع السعر علينا أو نقله إلى نادٍ آخر، وكمكافأة كان من المفترض أن ندفع لهم مكافأة توقيع».

وأضاف: «هذا تناقض يجب ألا نقبله بعد الآن».

وأشار هونيس إلى أنه يجب على اللاعبين تحمل المزيد من المسؤولية مستقبلًا، مؤكدًا أن النادي سيرفض المطالب المبالغ فيها من الوكلاء.

وقال: «يمكنك أن تقول للاعب إنه إذا واصل وكيلك التفاوض بهذه الطريقة الوقحة، فلن نناقش مستقبلك معنا بعد الآن. يجب أن تصل الأمور إلى هذا الحد».

وأكمل: «قد نضع أيضًا واحدًا أو اثنين من الوكلاء، إذا تصرفوا بشكل غير عادل، على قائمة، ونخبرهم أننا لن نوقع مع اللاعبين الذين يمثلونهم بعد الآن. هذه ستكون الخطوة التالية».