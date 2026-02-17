اللاعبة البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها

أعلن نادي النصر، اليوم الثلاثاء، إسلام لاعبة الفريق البرازيلية كاثلين سوزا، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا داخل أروقة النادي.

وتفاعل النصر مع لاعبة الفريق بعد إعلانها إسلامها، وسط أجواء احتفالية من زميلاتها، حيث حرصت اللاعبات على مشاركتها هذه اللحظة الخاصة في مسيرتها الشخصية.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» مقطع فيديو لكاثلين سوزا، وعلق عليه قائلًا: «نشارك لاعبتنا كاثلين سوزا لحظة مميزة في حياتها بإعلان إسلامها، سائلين الله لها الثبات، وأن يملأ قلبها طمأنينة وسلامًا».

وخلال الفيديو، عبرت اللاعبة عن مشاعرها قائلة: «كنت أحاول فقط البحث عن الطريق الصحيح وأن أصبح النسخة الأفضل من نفسي، هذا هو الأمر فقط».

وكاثلين سوزا لاعبة كرة قدم برازيلية تشغل مركز قلب الدفاع، وسبق لها اللعب في نادي إنتر، وفي أغسطس/آب 2024 انتقلت إلى فريق السيدات بنادي النصر بعقد يمتد لموسمين.

وتبلغ كاثلين سوزا 29 عامًا، وولدت في ساو فيسنتي بولاية ساو باولو في البرازيل، كما تلعب ضمن صفوف منتخب البرازيل لكرة القدم للسيدات.

وبدأت كاثلين مشوارها في كرة القدم خلال طفولتها في البرازيل، عبر تجربة قصيرة في الفئات السنية بنادي سانتوس، قبل أن تنتقل للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درست في جامعتي لويفيل وسنترال فلوريدا.