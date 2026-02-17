الوحدة مهدد بفقدان المركز الرابع في دوري أبطال آسيا للنخبة

خسر الوحدة خارج أرضه أمام مضيفه الهلال 1-2، في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة، ليتوقف رصيد «العنابي» عند 14 نقطة في ختام المرحلة، فيما رفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 22 نقطة في الصدارة.



وبات الوحدة مهدداً بفقدان المركز الرابع في حال فوز الاتحاد على السد القطري، وتعادل أو فوز تراكتور على الغرافة، الثلاثاء، إذ في حال تراجعه للمركز الخامس سيخوض مباراة الإياب في دور الستة عشر خارج ملعبه.

وكان الوحدة قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 بعدما نجح في تحقيق 4 انتصارات، وتعادل في مباراتين، وخسر مثلهما. قدم الوحدة عرضاً جيداً رغم الغيابات المؤثرة، نتيجة غياب لوكاس بيمنتا ودوسان تاديتش وروبن فيليب وكريستيان بنتيكي، خاصة في الشوط الأول الذي سنحت خلاله للفريق عدة فرص محققة للتسجيل.



وتغاضى حكم المباراة عن طرد مدافع الهلال بعد تدخل قوي باليد مع عمر خريبين في الدقيقة 11. وتقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول عن طريق الأوروغوياني داروين نونيز برأسية في الدقيقة 19.

وأهدر إبراهيما ديارا، لاعب الوحدة، فرصة هدف محقق في الدقيقة 20 بعد انفراد بالمرمى، بعدما سدد في جسد الحارس، قبل أن ينجح اللاعب نفسه في إدراك التعادل بكرة رأسية من الركنية التي نفذها عمر خريبين في الدقيقة 32. وأنقذ حارس الهلال فريقه من هدف محقق، بعدما أبعد تسديدة فاكوندو قبل أن ترتطم بالعارضة وتخرج لركنية في الدقيقة 36.



في الشوط الثاني، قل نسق المباراة هجومياً، وتراجع الوحدة إلى الدفاع مع الاعتماد على التحولات الهجومية السريعة. وعادل حارس الهلال لينقذ فريقه مجدداً من هدف محقق أمام ديارا في الدقيقة 69. وأهدى نونيز فريقه نقاط المباراة الثلاث بعد أن سجل الهدف الثاني له وهدف الفوز في الدقيقة 77، مستغلاً عدم التركيز من جانب لاعبي الوحدة.