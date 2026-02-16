«كاف» يُحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي للتحقيق

أحال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، اليوم الاثنين، الأحداث التي وصفها بأنها «غير مقبولة» خلال مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا، التي أُقيمت في القاهرة أمس الأحد، إلى لجنة الانضباط للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتعادل الفريقان سلبيًا في القاهرة، ليتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على الجيش الملكي، الذي احتل المركز الثاني، ليصعد الفريقان معًا إلى دور الثمانية.

وأظهرت الكاميرات إلقاء بعض جماهير الأهلي قارورات على أرض الملعب أثناء مغادرة لاعبي الجيش الملكي عقب نهاية المباراة.

وقال الكاف في بيان: «يدين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشدة الأحداث غير المقبولة التي وقعت خلال مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي في القاهرة أمس الأحد. وأحال الكاف الأمر إلى لجنة الانضباط للتحقيق، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤولين عنها».

وتُقام قرعة دور الثمانية في القاهرة غدًا الثلاثاء.