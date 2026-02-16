ستة أندية عربية تنتظر قرعة الحسم في دور الثمانية بالكونفيدرالية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء سحب قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية الأفريقية» لموسم 2025/2026، غدًا الثلاثاء، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.

وعقب انتهاء مرحلة المجموعات، لا تزال ستة أندية عربية تتطلع للتتويج باللقب هذا الموسم، حيث تواجه منافسة متوقعة من فريقي أوتوهو من الكونغو برازافيل، ويونيون مانيما من الكونغو الديمقراطية.

وتصدر اتحاد الجزائر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام أقرب ملاحقيه أولمبيك آسفي المغربي.

أما المجموعة الثانية، فتربع الوداد البيضاوي المغربي على قمتها برصيد 15 نقطة، في حين حل يونيون مانيما ثانيًا برصيد 12 نقطة.

وفي المجموعة الثالثة، تواجد شباب بلوزداد الجزائري في الصدارة برصيد 15 نقطة، متفوقًا على أوتوهو صاحب المركز الثاني بتسع نقاط.

وجاء الزمالك المصري في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، فيما حل مواطنه المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وقبل إجراء القرعة، من المقرر توزيع الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية على مستويين، حيث يضم التصنيف الأول الأندية الحاصلة على المركز الأول في مجموعاتها بالدور الأول، بينما يتواجد في التصنيف الثاني الفرق التي نالت الوصافة.

ويلتقي كل فريق من التصنيف الأول مع أحد أندية التصنيف الثاني، فيما تنص لائحة البطولة على ألا يلتقي في دور الثمانية أي فريقين صعدا للأدوار الإقصائية من المجموعة ذاتها.

وتخوض أندية التصنيف الأول جولة الذهاب خارج ملعبها، فيما تلعب جولة الإياب الحاسمة داخل قواعدها.

ويلعب اتحاد الجزائر، الفائز باللقب عام 2023، في دور الثمانية مع أحد أندية أوتوهو أو يونيون مانيما أو المصري البورسعيدي.

أما أولمبيك آسفي، فيلتقي مع أحد أندية شباب بلوزداد أو الوداد البيضاوي أو الزمالك.

ويواجه شباب بلوزداد أحد فرق أولمبيك آسفي أو يونيون مانيما أو المصري البورسعيدي.

وربما يلتقي الوداد البيضاوي مع أولمبيك آسفي في مواجهة مغربية خالصة، أو مع أحد ناديي أوتوهو والمصري البورسعيدي.

ويخوض الزمالك، الذي أحرز كأس البطولة عامي 2019 و2024، دور الثمانية أمام أحد فرق أولمبيك آسفي أو أوتوهو أو يونيون مانيما.

ويلتقي المصري البورسعيدي مع أحد فرق اتحاد الجزائر أو شباب بلوزداد أو الوداد البيضاوي.

ومن المقرر أن تُقام جولة الذهاب في البطولة يوم 15 مارس/آذار المقبل، على ملاعب أندية المستوى الثاني «أولمبيك آسفي، أوتوهو، يونيون مانيما، المصري البورسعيدي».

في المقابل، تُجرى لقاءات جولة الإياب يوم 22 مارس/آذار المقبل، على ملاعب فرق المستوى الأول «اتحاد الجزائر، الوداد البيضاوي، شباب بلوزداد، الزمالك».

كما سيتم أيضًا إجراء قرعة الدور قبل النهائي في المسابقة، حيث سيتعرف كل فريق على مساره حتى الدور النهائي، وستحدد القرعة أيضًا ملاعب مباريات الذهاب والعودة في المربع الذهبي، وكذلك في الدور النهائي.

ومن المقرر أن تُقام مواجهتا الذهاب في الدور قبل النهائي يوم 12 أبريل/نيسان المقبل، فيما تُجرى مباراتا الإياب يوم 19 من الشهر ذاته.

أما لقاء الذهاب في الدور النهائي، فسيُقام يوم 9 مايو/أيار المقبل، بينما تُجرى مباراة العودة في 16 من الشهر ذاته.