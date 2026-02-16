قرعة دوري الأبطال تفتح الباب أمام مواجهات عربية محتملة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء سحب قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/2026، غدًا الثلاثاء، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أفريقيا الكثير من الإثارة والندية، لا سيما بعد تأهل خمسة فرق سبق لها حمل كأس البطولة إلى دور الثمانية.

وعقب انتهاء مرحلة المجموعات، لا تزال ستة أندية عربية تتطلع للتتويج باللقب هذا الموسم، في ظل منافسة متوقعة من فريقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الفائز باللقب عام 2016، والملعب المالي، الحصان الأسود للمسابقة.

وتصدر بيراميدز المصري، حامل اللقب، ترتيب المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات، متفوقًا على نهضة بركان صاحب المركز الثاني، والفائز بلقب كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية الأفريقية»، الذي لحق به إلى مرحلة خروج المغلوب.

أما الأهلي المصري، البطل التاريخي للمسابقة بـ12 لقبًا، فتربع على قمة ترتيب المجموعة الثانية، وصعد برفقته الجيش الملكي المغربي، المتوج بالبطولة عام 1985.

وجاء الهلال السوداني، الذي صعد إلى نهائي المسابقة عامي 1987 و1992، في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بينما اكتفى صن داونز بالمركز الثاني.

أما الملعب المالي، فجاء في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما اكتفى الترجي التونسي، الذي يمتلك أربعة ألقاب في البطولة، بالحصول على الوصافة.

ومنذ فوز صن داونز باللقب قبل عشرة أعوام، فرضت الكرة العربية هيمنتها على البطولة، التي ظل لقبها حكرًا عليها خلال النسخ التسع الماضية، وهو الأمر الذي تأمل في تحقيقه مرة أخرى خلال النسخة الحالية أيضًا من المسابقة.

وقبل إجراء القرعة، من المقرر توزيع الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية على مستويين، حيث يضم المستوى الأول الأندية الحاصلة على المركز الأول في مجموعاتها بالدور الأول، بينما يتواجد في المستوى الثاني الفرق التي نالت الوصافة.

ويلتقي كل فريق من المستوى الأول مع أحد أندية المستوى الثاني، فيما تنص لائحة البطولة على ألا يلتقي في دور الثمانية أي فريقين صعدا للأدوار الإقصائية من المجموعة ذاتها، وهو ما قد ينذر بالعديد من المواجهات الساخنة المحتملة.

وتخوض أندية المستوى الأول جولة الذهاب خارج ملعبها، فيما تلعب جولة الإياب الحاسمة داخل قواعدها.

وربما يلعب الأهلي مع الترجي في دور الثمانية، في تكرار للقائهما في نهائي النسخة قبل الماضية للمسابقة، الذي تُوج به نادي القرن في أفريقيا عقب فوزه 1/0 على «شيخ الأندية التونسية» في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقد تسفر القرعة أيضًا عن مواجهة ثأرية بين الأهلي وماميلودي صن داونز، حيث يتطلع الفريق المصري لرد اعتباره من خروجه بالدور قبل النهائي للنسخة الماضية للبطولة على يد نظيره الجنوب أفريقي، عقب تعادلهما دون أهداف في بريتوريا ذهابًا، و1/1 في ملعب القاهرة الدولي إيابًا، علمًا بأن الفريقين التقيا في مناسبات عدة خلال السنوات الأخيرة بالمسابقة.

كما قد يلعب الأهلي مع نهضة بركان في مواجهة ثانية بين الفريقين، بعدما سبق أن التقيا في كأس السوبر الأفريقي في مايو/أيار 2021 بالعاصمة القطرية الدوحة.

أما بيراميدز، فمن المحتمل أن يواجه مجددًا فريقًا عربيًا كبيرًا أمام الجيش الملكي، بعدما سبق أن فاز الفريق المصري 4/3 على نظيره المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية للنسخة الماضية للمسابقة.

وقد يلعب بيراميدز أيضًا مع الترجي في إعادة للقائهما الذي جرى بمرحلة المجموعات في الموسم الماضي للبطولة، أو أن يواجه صن داونز في تكرار لمواجهتهما في نهائي النسخة الماضية، الذي شهد فوز الفريق المصري 3/2 في إجمالي اللقائين، ليحصل على اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وبخلاف لقائه المحتمل مع بيراميدز، قد يواجه الجيش الملكي الهلال السوداني في صدام عربي من العيار الثقيل، أو يلتقي الملعب المالي في مواجهة أقل حدة لأبناء المغرب.

وربما يلعب الترجي في لقاء عربي ساخن مع الهلال، بخلاف مباراتيه المحتملتين أمام الأهلي وبيراميدز.

أما نهضة بركان، فقد يخوض مواجهة عربية أمام الهلال، أو يلتقي الملعب المالي، بخلاف لقائه المحتمل أمام الأهلي.

ومن المقرر أن تُقام جولة الذهاب في البطولة يومي 13 و14 مارس/آذار المقبل، على ملاعب أندية المستوى الثاني «نهضة بركان، الجيش الملكي، الترجي، صن داونز».

في المقابل، تُجرى لقاءات جولة الإياب يومي 20 و21 مارس/آذار المقبل، على ملاعب فرق المستوى الأول «بيراميدز، الأهلي، الهلال، الملعب المالي».

كما سيتم أيضًا إجراء قرعة الدور قبل النهائي في المسابقة، حيث سيتعرف كل فريق على مساره حتى الدور النهائي، وستحدد القرعة كذلك ملاعب مباريات الذهاب والعودة في المربع الذهبي، إضافة إلى الدور النهائي.

ومن المقرر أن تُقام مواجهتا الذهاب في الدور قبل النهائي يومي 10 و11 أبريل/نيسان المقبل، فيما تُجرى مباراتا الإياب يومي 17 و18 من الشهر ذاته.

أما لقاء الذهاب في الدور النهائي، فسيُقام يوم 15 مايو/أيار المقبل، بينما تُجرى مباراة العودة في 24 من الشهر ذاته.