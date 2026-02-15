فالفيردي يعلن حالة الاستنفار في ريال مدريد

أعلن الأوروجوياني الدولي فيديريكو فالفيردي نجم ريال مدريد، حالة الاستنفار القصوى في النادي الملكي، بعد الفوز الساحق على ريال سوسيداد 4 /1، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وأشار فالفيردي إلى أن ريال مدريد أنهى مرحلة التحضير الطويلة، وبدأ فعلياً مرحلة الحسم، مضيفاً «لقد عملنا لفترة طويلة من أجل هذه المباريات، وما تبقى من موسم دوري أبطال أوروبا». وأكد فالفيردي أن الوقت قد حان لإثبات قوة النادي الملكي، والقتال على لقبي الدوري الإسباني والبطولة القارية.



وأبدى القائد الأوروجوياني فخره بالمستوى الدفاعي والهجومي للفريق في مواجهة ريال سوسيداد، مشيراً إلى أن تيبو كورتوا كان «رائعاً»، كالعادة، في حماية المرمى، كما نجح بقية اللاعبين في تطبيق خطة «التماسك الدفاعي»، ومنع الخصم من التحرك بحرية بين الخطوط، وهو ما جعل المباراة تبدو مثالية من كافة الجوانب.



وعن قذيفته التي سكنت الشباك، كشف فالفيردي أن هذا الهدف، هو نتاج تعب وساعات عمل إضافية مع الجهاز الفني بعد نهاية التدريبات اليومية لصقل مهارة التسديد، ومع ذلك، فقد وضع مصلحة الفريق أولاً، بقوله «المهم أن الكرة دخلت، وهذا شيء ثانوي، فالأهم هو الفوز ومواصلة هذه الديناميكية وحصد النقاط الثلاث».

واختتم فالفيردي تصريحاته بالتأكيد على أن الانضباط في الدفاع طوال المباراة، هو ما منحهم الأفضلية للهجوم بشكل جيد، معتبراً أن الالتزام الجماعي هو الركيزة الأساسية التي سيعتمد عليها الفريق في مواجهات دوري الأبطال المرتقبة.