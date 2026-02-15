الوحدة يسعى لتأمين موقعه بين الأربعة الأوائل في «نخبة آسيا»



يسعى الوحدة لتأمين موقعه بين الأربعة مراكز الأولى في ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يحل ضيفاً على الهلال على ملعب الأخير، عند الساعة العاشرة والربع من مساء غد، الإثنين، في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية. وكان الوحدة ضمن تأهله إلى دور الستة عشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة.



ويتطلع الوحدة إلى العودة بنتيجة إيجابية للحفاظ على تواجده بين الأربعة الأوائل، وخاصة أن الفارق بينه وبين الاتحاد نقطتان فقط، وبالتالي تكمن أهمية المواجهة، ومن أجل تفادي مواجهة قوية في الدور المقبل، والحصول على أفضلية خوض لقاء الإياب على ملعبه في دور الـ16.



ويأمل الوحدة مواصلة نتائجه الجيدة في البطولة القارية، بعدما كان قد تعادل في الجولة الماضية على استاد آل نهيان، أمام الأهلي، ما جعله يتساوى في رصيد النقاط مع الأهلي وتراكتور، والفوز في مباراة غد قد يمنح الوحدة المركز الثاني في حال تعثر بقية المنافسين، أو الحصول على نقطة التعادل على أقل تقدير.



لكن الوحدة يدخل المباراة في ظل غياب اثنين من لاعبيه المؤثرين، وهما المدافع لوكاس بيمنتا، ولاعب خط الوسط المتألق الصربي دوسان تاديتش لتراكم البطاقات بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة الأخيرة، إلى جانب استمرار غياب البلجيكي كريستيان بنتيكي للإصابة، إلا أن الجهاز الفني بقيادة السلوفيني داركو ميلانيتش يعول على تألق نجم وهداف الفريق السوري عمر خريبين، إلى جانب إبراهيما يارا، وفاكوندو دانييل.



في المقابل، يدخل الهلال المباراة بعدما ضمن صدارة مرحلة الدوري برصيد 19 نقطة، حيث يعد الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة في هذا الدور، ما قد يدفع مديره الفني إنزاجي إلى إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين من أجل تفادي ضغط المباريات.