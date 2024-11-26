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كرة القدم

دبا الفجيرة يهزم الإمارات بالثلاثة في دوري «الهواة»

محمد فضل


حسم دبا الفجيرة قمة الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، بعد فوزه على فريق الإمارات 3 - 1، ليرفع دبا الفجيرة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث ويبقى الإمارات عند نقاطه الـ 7 في المركز السابع.

وعلى ملعبه تغلب الجزيرة الحمراء على يونايتد 2 - صفر، ليرفع الجزيرة الحمراء رصيده إلى 6 نقاط متقدماً في المركز التاسع، ويتجمد رصيد يونايتد عند 8 نقاط في المركز الخامس، وأسفرت مباريات اليوم الأول من الجولة ذاتها، عن فوز الظفرة على الحمرية 3 - 1 وهي نفس النتيجة التي حققها مجد على «غلف إف سي»، وفاز العربي على حتا 4 - 3، وتعادل الذيد ومصفوت دون أهداف.