وليد عبيد: «الإعصار» يعرف طريق الصعود إلى «المحترفين»

قطع المدرب الوطني وليد عبيد المدير الفني لفريق حتا وعداً مع جمهور الإعصار بإعادة الفريق إلى مصاف دوري المحترفين خلال الموسم الكروي المقبل 2025 ـ 2026، مشيراً إلى أن هدفهم هو الصعود والحصول على المركز الأول، لافتاً إلى أن حتا لديه من الخبرات والتجارب في هذا الخصوص إلى جانب امتلاك النادي لعديد المواهب التي تكفيه لتحقيق الأحلام ويجب التهيؤ الجيد لدوري الدرجة الأولى المقبل، وتابع: هذه المواهب ستكون دعامة للفريق خلال الموسم وتكسب الخبرات للسنوات المقبلة.

وقال عبيد الذي حل خلفاً لمواطنه محمد الجالبوت: المنافسة ستكون قوية في دوري الأولى ويجب الإعداد المبكر للمنافسة على التأهل، وأكرر قولي: إن هدف الفريق هو الصعود والحصول على المركز الأول وحتا لديه خبرة كبيرة بالنسبة لبطولة الدوري فهو يعلم كيف يصعد.

رغبة كبيرة

وأشار وليد عبيد إلى أنه لمس رغبة كبيرة من قبل مجلس الإدارة وشركة كرة القدم بنادي حتا بتحقيق حلم الصعود إلى المحترفين، ووجدت الدعم منهم في جميع النواحي، وأوجه الشكر لمجلس إدارة نادي حتا لمنحهم الثقة لي بتولي المهمة، وتابع سنلعب لإسعاد أهالي حتا ونهدي اللقب بمشيئة الله لجمهور المدينة.

جهد مضاعف

من جهته رحب جمعة سعيد الكعبي رئيس شركة كرة القدم بنادي حتا بالمدرب وليد عبيد، مشيراً إلى أنه يعد الخيار الأفضل للإعصار في الموسم المقبل، موجهاً الشكر للمدرب محمد الجالبوت الذي لم تساعده الظروف في إعادة حتا إلى دوري الأضواء والشهرة، وقال الكعبي تعاهدنا مع المدرب وليد عبيد على ضرورة العودة من جديد لدوري المحترفين وتحقيق حلم البقاء مع الكبار، لافتاً إلى أن خطط حتا كبيرة والعمل سيكون مضاعفاً خلال موسم دوري الدرجة الأولى الجديد، وسيكون هناك دعم مالي ومعنوي كبير من خلال التعاقد مع أفضل اللاعبين على مستوى المواطنين والأجانب ومنظومة عمل متكاملة مع استفادة النادي من كافة الخبرات.

تجارب سابقة

وأضاف: التجارب السابقة أعطت ثقة كبيرة في المدرب وليد عبيد، خصوصاً وأنه صاحب تجربتين ناجحتين مع حتا بعد أن قاده إلى الصعود لدوري الأضواء في مواسم سابقة، وأعتقد أن حتا ليس بغريب على وليد عبيد، الذي سيتم توفير كافة الإمكانات له من أجل إعادة الإعصار إلى سابق عهده مع الإنجازات.

بدوره قال علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا إن إدارة النادي ستقوم بتوفير كافة الإمكانات للمدرب وليد عبيد لتحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين، مشيراً إلى أنهم في النادي رفعوا شعار المركز الأول، ويجب العمل على تحقيق ذلك خلال الموسم الكروي المقبل مع كامل احترامنا لبقية الأندية، ووجه البدواوي الشكر للمدرب السابق محمد الجالبوت الذي يعد من من أفضل المدربين الذين مروا على نادي حتا، لكن الظروف لم تخدمه في قيادة الإعصار إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين، متمنين له التوفيق في مهمته المقبلة.

ونوه إلى أن المدرب الوطني عندما تتاح له الفرصة دائماً ما يبدع ويجب استغلال هذه السانحة لتوجيه كلمات الشكر في حق المدرب الوطني سعيد مبارك مدرب فريق حتا على ما قدمه من جهود وإنجازات مع فريق تحت 21 عاماً.