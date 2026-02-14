مهاجم تشيلسي يحتفل بهدف فشل في تسجيله (فيديو)



شهدت مباراة تشيلسي وهال سيتي في كأس إنجلترا واقعة طريفة، أثارت ضحك جمهور النادي اللندني، بل وحتى لاعبي الفريق.



فخلال المباراة التي انتهت لصالح «البلوز» 4 - 0 لفت المهاجم ليام ديلاب الأنظار بعد تصرف غريب بالفعل.



فخلال المباراة وتحت ضغط ديلاب ارتكب ديلون فيليبس حارس مرمى هال سيتي خطأً فادحاً حيث لعب الكرة في المساحة التي يتواجد بها مهاجم تشيلسي الذي اعترض الكرة بقدمه لتتجه نحو المرمى الخالي، ويبدأ ديلاب في الاحتفال، إلا أن الكرة عادت من عارضة المرمى ليلحق بها ديلاب بعد وهلة من التوقف ثم ينظر إلى الكرة كأنما ينتظر صيحة من أحد لاعبي «البلوز» «سجل في المرمى الخالي» ولكنه توقف مجدداً.

وعندما ديلاب حاول أخيراً التسجيل نجح فيليبس في التصدي للكرة التي كانت ستوقف سلسلة عدم التسجيل لمهاجم التشيلسي الذي وصل إلى 8 مباريات متتالية من غير أن يصل إلى شباك المنافسين، بل اكتفى بثلاثة أهداف فقط في 29 مباراة مع البلوز منذ انتقاله من أبسويتش تاون إلى تشيلسي في صفقة كلفت «البلوز» 30 مليون جنيه استرليني.