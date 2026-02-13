دفاعاً عن المهاجرين.. غوارديولا يدعو لاحتضان الثقافات الأخرى من أجل مجتمع أفضل



رد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، على تصريحات السير جيم راتكليف، بشأن الهجرة، قائلاً إن هناك حاجة إلى «احتضان الثقافات الأخرى من أجل جعل المجتمع أفضل».



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن راتكليف، مالك حصة الأقلية في نادي مانشستر يونايتد، أثار الجدل هذا الأسبوع بعدما ادعى أن المملكة البريطانية تم استعمارها من قبل المهاجرين.



بعدها اعتذر راتكليف عن أي إساءة تسببت بها تصريحاته، وهو ما أقر به غوارديولا، لكن مدرب مانشستر سيتي يرى أن القضية الأوسع المتعلقة بكيفية تعامل الدول مع المهاجرين لا تزال «مشكلة كبيرة».



وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: «أحترم كثيراً السير جيم. كنت محظوظاً لمقابلته. أصدر بياناً بعدها للاعتذار».



وأضاف: «أنا لا أعلق على ما قاله السير جيم راتكليف لأنه أوضح لاحقاً ما كان يقصد قوله تحديداً، لكن المشكلة في جميع أنحاء العالم أننا نتعامل مع المهاجرين أو القادمين من دول أخرى على أنهم سبب المشكلات التي تعاني منها بلداننا، وهذه مشكلة كبيرة جداً».



وأضاف: «كوني من كتالونيا وكونك من بريطانيا - ما التأثير الذي كان لنا في المكان الذي ولدنا فيه؟ الأمر يعود إلى الأم والأب».



وأوضح: «الجميع يريدون حياة أفضل وفرصة لمستقبل أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم وأصدقائهم، وأحياناً تتوافر الفرص في المكان الذي ولدت فيه، وأحياناً في المكان الذي قد تذهب إليه».



وتابع: «كان السفر صعباً في السابق، لكن اليوم يمكنك أن تكون في أي مكان خلال ساعة واحدة. اليوم، لون البشرة أو مكان الولادة لا يشكل فارقاً. لدينا الكثير من العمل لنقوم به في هذا الشأن».



وقال: «كوني كتالونياً لا يجعلني أشعر أنني أفضل منك. تعليمي عندما ولدت وسافرت في المكسيك وقطر أو عشت في إيطاليا أو إنجلترا أو ألمانيا، هو مجرد جزء من تطور شخصيتي».



وأكد: «التقيت بأشخاص رائعين أثناء السفر، وهذا هو المهم، لكن ذلك لا يجعلني أشعر بأنني أفضل لمجرد أنني ولدت في مكان معين دون الآخر».



وأوضح: «أغلب الأشخاص يهربون من بلدانهم بسبب مشاكل بها، ليس لأنهم يريدون الرحيل. كلما احتضنا الثقافات الأخرى - بصدق وبعمق - سنصبح مجتمعاً أفضل».