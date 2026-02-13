ستويشكوف: كرة القدم لم تتغير لكنها أصبحت تتحدث بلغة المال أكثر



يرى أسطورة الكرة البلغارية ونجم وبرشلونة السابق، خريستو ستويشكوف، أن كرة القدم في العصر الحالي لم تتغير عن السابق، لكنها أصبحت تتحدث بلغة المال أكثر، وحجم الاستثمار في كرة القدم أصبح أكثر بكثير عن الحقبة التي لعب بها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.



وستويشكوف هو أحد الأسماء الخالدة في تاريخ كرة القدم، وقائد المنتخب البلغاري في عصره الذهبي، عندما قاد منتخب بلاده إلى تحقيق المركز الرابع في كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، وتوج هدافاً للمونديال برصيد 6 أهداف، كما توج بجائزة الكرة الذهبية في العام نفسه.



وكان ستويشكوف أحد عناصر فريق الأحلام لبرشلونة الذي سيطر على الكرة الإسبانية والأوروبية، إذ أسهم في تحقيق 5 ألقاب دوري متتالية مع «البلاوغرانا» بين عامي 1991 و1994، ولقب دوري أبطال أوروبا 1992، وشكل ثنائياً هو الأقوى مع البرازيلي روماريو في ذلك الوقت.



جوهر اللعبة



وعلى هامش حضوره فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 باعتباره سفيراً للحدث، تحدث أسطورة بلغاريا وبرشلونة السابق عن تطور كرة القدم في العصر الحديث، مؤكداً أن كرة القدم لم تتغير عن السابق من حيث جوهر اللعبة، لكن حجم الاستثمارات بها والأموال أصبح أكبر بكثير.



وقال ستويشكوف لـ «البيان »: «لا يمكن مقارنة كرة القدم اليوم بالماضي بشكل مباشر، كرة القدم هي نفسها، لكن المال أصبح أكثر، وما زلت أستمتع بها مثل السابق، وأتمنى أن تستمر في التطور والنمو».



وأضاف: «الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يبذل جهوداً كبيرة لتطوير كرة القدم، والأهم هو الفئات السنية واللاعبون الشباب وبطولات المراحل السنية، لأن هذه هي الطريقة الصحيحة لمشاهدة مواهب جديدة وتعليم اللاعبين الصغار كرة القدم الحديثة».



وتابع: «بالطبع هناك العديد من الأمور تغيرت في شكل الحياة عموماً، لكن في كرة القدم الأمر لا يتعلق بالهواتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، بل بالاستمرارية والانضباط والعمل الجاد».

لا أحب المقارنات بين اللاعبين



ويرفض ستويشكوف عقد المقارنات بين اللاعبين، وذلك رداً على مَن اللاعب الأفضل في العالم، وحقبة الثنائي كريستيانو رونالدو وميسى، وقال: «لا أحب مقارنة اللاعبين ببعضهم، عندما تقارن فإنك تقلل من قيمة موهبة لاعب آخر، فلكل لاعب زمنه الخاص وأسلوبه وطريقته، لذا فأنا أحترم الجميع».



وأكد اعتزازه بكل الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الاحترافية، على الرغم من أنه صنع مجده في صفوف برشلونة، موضحاً: «خضت العديد من المحطات والتجارب خلال مسيرتي مع كرة القدم في أوروبا والشرق الأوسط مع النصر السعودي والولايات المتحدة الأمريكية، نعم مع برشلونة كانت الفترة الأفضل لي على الإطلاق، لكني أحببت كل الأندية التي لعبت لها، ولدي ارتباط عاطفي بها جميعاً، إلا أن الأهم كان بالنسبة لي منتخب بلغاريا».



إشادة بالماسترز



وتحدث ستويشكوف عن وجوده في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، معرباً عن سعادته بالمشاركة في الحدث الملهم، مشيداً بالتنظيم الذي يعبر عن قيمة ألعاب الماسترز التي تعد منصة مهمة تحمل دلائل إنسانية أبعد من مجرد منافسات رياضية.



وختم النجم البلغاري تصريحاته قائلاً: «تنظيم حدث يضم أكثر من 26 ألف مشارك ومشاركة ليس بالأمر السهل، والمشاركة الواسعة تعكس أهمية ألعاب الماسترز وقيمتها الرياضية، كما أن اللجان المنظمة قامت بعمل رائع ومذهل بكل المقاييس من أجل نشر السعادة والبهجة على الجميع».