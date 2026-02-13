بايرن ميونخ يبدد القلق بشأن مستقبل نوير

لا يتعجل نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم في حسم مستقبل حارس مرماه المخضرم مانويل نوير.

وقرر نوير، الذي يبلغ الأربعين من عمره قريبًا، اعتزال اللعب مع المنتخب الألماني، علمًا بأن عقده مع بايرن سينتهي في يونيو/حزيران المقبل، ولم يتخذ أي قرار بشأن الاعتزال أو التمديد حتى الآن، وهو ما يناسب النادي البافاري تمامًا.

وقال فينسنت كومباني، مدرب بايرن، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «فيما يتعلق باللاعبين الذين يصلون إلى سن معينة، ولنقل من 34 عامًا، فإننا نتوقف عن الحديث مبكرًا عن الموسم المقبل».

وأضاف: «لدي أفضل حارس مرمى في ألمانيا حاليًا. أنا سعيد للغاية وأريد الاستمتاع باللحظة. نخوض ثلاث بطولات: الدوري الألماني، والكأس، ودوري أبطال أوروبا. لا أريد إضاعة الوقت في الحديث كثيرًا عن الموسم المقبل».

وكان يوناس أوربيج، بديل نوير، قد واجه بعض الصعوبات عندما تولى حراسة عرين بايرن.

ويحل بايرن، متصدر ترتيب الدوري الألماني «بوندسليغا»، ضيفًا على فيردر بريمن غدًا السبت، في غياب صانع ألعاب الفريق الأساسي مايكل أوليز، بداعي الإيقاف.

وأشار المدرب البلجيكي: «لقد قدم مايكل أداءً رائعًا حتى الآن. ربما يتعرض للإيقاف، لكن الأهم هو عدم إصابته. يمكن للاعب آخر أن يتطلع إلى فرصته».

يشار إلى أن النجم الشاب لينارت كارل يعد أحد الخيارات المتاحة أمام كومباني لتعويض غياب أوليز في مباراة الغد.