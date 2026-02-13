مدرب برينتفورد: التحكيم أثر على نتيجة مباراة أرسنال

يرى كيث أندروز، المدير الفني لفريق برينتفورد، أن فريق أرسنال كان محظوظًا بعدم اللعب بعشرة لاعبين خلال الدقائق الثماني الأخيرة من عمر مباراة الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضاع أرسنال نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع مضيفه برينتفورد، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة الـ26 للمسابقة العريقة.

ويعتقد أندروز أن جابرييل، مدافع أرسنال، أفلت من الحصول على الإنذار الثاني في اللقاء، على خلفية تدخله المتعمد ضد دانجو واتارا، لاعب برينتفورد.

وصرح أندروز عقب المباراة: «كنت أعتقد أن اللعبة تستحق بطاقة صفراء ثانية، وقد حدث ذلك في الدقيقة 82، لذا كان من المؤكد أنها ستُحدث فارقًا».

وأضاف مدرب برينتفورد في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «كان الأداء مليئًا بالعزيمة والشخصية والإرادة القوية والقدرة والشجاعة».

وتابع: «كنا نشكل تهديدًا مستمرًا، ولعبنا بعزيمة حقيقية من أجل الحصول على النقاط الثلاث، ومن الإنصاف القول إننا في المراحل الأخيرة من اللقاء كنا الفريق الأقرب للفوز».

وبدا أرسنال في طريقه لتحقيق فوز حاسم عندما سجل نوني مادويكي هدفًا بضربة رأس في الدقيقة 61، لكن برينتفورد عاد بقوة بعد 10 دقائق فقط، حينما أحرز كين لويس بوتر هدفًا من متابعة لرمية تماس طويلة نفذها زميله مايكل كايودي.

ورفع برينتفورد رصيده بعد هذا التعادل إلى 40 نقطة في المركز السابع، ليهدر نقطتين ثمينتين في ظل سعيه للتواجد ضمن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.