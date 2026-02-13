نقطة ضائعة تشعل صراع اللقب.. أرتيتا يتحدث عن كوابيس برينتفورد

صرح ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بأنه كان يدعو ألا يتعرض فريقه للخسارة في وقت متأخر من عمر مباراته أمام مضيفه برينتفورد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضاع أرسنال نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1/1 مع برينتفورد، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة الـ26 للمسابقة العريقة.

ورغم التعادل، بقي أرسنال في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة، لكن الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي تقلص إلى أربع نقاط فقط، مع تبقي 12 مرحلة على نهاية الموسم.

وبدا أرسنال في طريقه لتحقيق فوز حاسم عندما سجل نوني مادويكي هدفًا بضربة رأس في الدقيقة 61، لكن برينتفورد عاد بقوة بعد 10 دقائق فقط، حينما أحرز كين لويس بوتر هدفًا من متابعة لرمية تماس طويلة نفذها زميله مايكل كايودي.

وأنقذ كريستيان موسكيرا، مدافع أرسنال، مرماه من تلقي هدف عن طريق إيجور تياجو في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بتدخل رائع في الوقت المناسب.

ورغم ذلك، كاد جابرييل مارتينيلي أن يحسم الفوز لأرسنال، لولا تصدي كايمهين كيليهر، حارس مرمى برينتفورد، في نهاية مثيرة للمباراة.

وهدد برينتفورد مرمى أرسنال بشكل مستمر من خلال الركنيات ورميات التماس الطويلة، فيما قال أرتيتا: «سجلنا الهدف وسيطرنا تمامًا على المباراة، لكن أمامهم هذا لا يكفي، فهم يحتاجون فقط إلى خطأ غير مبرر، أو كرة في مساحة خالية، أو دفع، أو تشتيت غير جيد، أو رمية تماس، وعندها يتعين عليك أن تدعو الله، لأنهم بارعون للغاية فيما يقومون به».

وأضاف المدرب الإسباني، في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «الفوضى التي تحدث داخل وحول الكرة تجعل الدفاع صعبًا للغاية».

وأوضح: «قلنا للاعبين: إذا أردتم الفوز هنا، فعليكم الدفاع عن منطقة الجزاء بكل ما أوتينا من قوة. لم نفعل ذلك في إحدى الهجمات، لكنهم يستحقون الإشادة أيضًا».

وقبل أربعة أيام فقط على ملعب «آنفيلد»، كان مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا على بعد ست دقائق من التأخر بفارق تسع نقاط عن أرسنال، لكن الفارق تقلص الآن، ليشتعل الصراع على اللقب في المراحل القادمة.

وسيتعين على أرسنال، وصيف البطل في المواسم الثلاثة الماضية، زيارة ملعب «الاتحاد» في أبريل/نيسان المقبل.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان قلقًا من تحول زخم المنافسة على اللقب نحو مانشستر سيتي، قال أرتيتا: «أتفهم السؤال، لكن هذا مجرد افتراض. لو خسرنا أمام نيوكاسل، لكنا متأخرين بثماني نقاط عن ليفربول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي».

وكشف: «هناك الكثير من الاحتمالات خلال عشرة أشهر في هذه البطولة، ولا يسعك إلا التركيز على ما ينبغي عليك فعله، ومحاولة القيام به بأفضل طريقة ممكنة».

ولدى سؤاله بإلحاح عما إذا كان فريقه يتعرض لضغط أكبر بعدما لعب في اليوم التالي لفوز مانشستر سيتي الساحق 3/صفر على ضيفه فولهام، أضاف أرتيتا: «لا أعتقد ذلك. لقد لعبنا بعدهم عدة مرات هذا الموسم وفزنا. لم يكن هدفنا اليوم هو ذلك».