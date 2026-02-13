الجولة الأخيرة تفرض حسابات صعبة على 10 أندية بدوري أبطال أفريقيا

تتنافس عشرة أندية للحصول على خمسة مقاعد في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مع انطلاق منافسات الجولة السادسة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية غدًا السبت.

وحجز الأهلي المصري، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 لقبًا، ومواطنه بيراميدز حامل اللقب، والملعب المالي، المقاعد الثلاثة الأولى في الأدوار الإقصائية للمسابقة، منذ الجولة الماضية.

وتم توزيع الأندية الـ16 المشاركة في مرحلة المجموعات على أربع مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية.

ولا يزال الأمل يراود عشرة فرق أخرى لم تتمكن من حسم موقفها من الصعود، في ظل مخاوف عدد من الفرق المتوجة باللقب سابقًا من الخروج المبكر من البطولة.

المجموعة الأولى

يلتقي بيراميدز مع ضيفه باور ديناموز الزامبي غدًا، فيما يلعب نهضة بركان المغربي مع ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري.

وضمن بيراميدز التأهل لدور الثمانية، كما ضمن صدارة المجموعة، حيث يتصدر الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام نهضة بركان وباور ديناموز، اللذين يتنافسان على البطاقة الثانية، فيما يقبع ريفرز يونايتد في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويتطلع نهضة بركان، المتوج بكأس الاتحاد الأفريقي في الموسم الماضي، للفوز على ريفرز يونايتد لحسم صعوده دون انتظار نتيجة لقاء بيراميدز وباور ديناموز.

وفي حال فوز نهضة بركان وباور ديناموز، سيتساوى الفريقان برصيد سبع نقاط، لتحسم المواجهات المباشرة بينهما، وفقًا للائحة البطولة، والتي تصب في مصلحة الفريق المغربي.

وكان نهضة بركان قد فاز 3-0 على باور ديناموز في الجولة الأولى، بينما فاز الفريق الزامبي 2-0 في الجولة الماضية، ما يجعل باور ديناموز مطالبًا بالفوز على بيراميدز مع انتظار تعثر نهضة بركان.

المجموعة الثانية

يستضيف الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي في مواجهة عربية خالصة، بينما يلتقي يانج أفريكانز التنزاني مع ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بعد غد الأحد.

وحسم الأهلي تأهله متصدرًا المجموعة برصيد تسع نقاط، بينما ينحصر الصراع على البطاقة الثانية بين الجيش الملكي، صاحب المركز الثاني بثماني نقاط، ويانج أفريكانز، الذي يحتل المركز الثالث بخمس نقاط، في حين ودع شبيبة القبائل المسابقة مبكرًا.

وتكفي نقطة التعادل الأهلي للحفاظ على الصدارة، وللجيش الملكي لضمان التأهل، دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر، رغم سعي الفريقين للفوز.

وفي حال خسارة الجيش الملكي وفوز يانج أفريكانز، سيتساوى الفريقان برصيد ثماني نقاط، ليتم الاحتكام إلى فارق الأهداف، بعد تساوي المواجهات المباشرة.

وسجل الجيش الملكي ثلاثة أهداف واستقبل هدفين، بينما أحرز يانج أفريكانز هدفين واستقبل أربعة أهداف.

المجموعة الثالثة

تبدو الأمور متشابكة، حيث تملك جميع الفرق فرصة الصعود، إذ يلعب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع ضيفه مولودية الجزائر، بينما يلتقي الهلال السوداني مع سانت إيلوا لوبوبو من الكونغو الديمقراطية.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام مولودية الجزائر، بينما يحتل صن داونز المركز الثالث بست نقاط، ويتذيل لوبوبو الترتيب بخمس نقاط.

وتكفي نقطة التعادل الهلال لضمان الصعود، فيما يسعى مولودية الجزائر للفوز لضمان التأهل دون انتظار نتائج أخرى.

وفي حال تعادل مولودية الجزائر وفوز لوبوبو، سيتساوى الفريقان مع الهلال برصيد ثماني نقاط، لتحسم المواجهات المباشرة المتأهلين.

أما خسارة مولودية الجزائر أمام صن داونز، فتعني خروج الفريق الجزائري وصعود ممثل جنوب أفريقيا.

المجموعة الرابعة

يواجه الترجي التونسي اختبارًا صعبًا أمام بترو أتلتيكو الأنجولي غدًا، فيما يلتقي سيمبا التنزاني مع الملعب المالي.

وضمن الملعب المالي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الترجي وبترو أتلتيكو المركزين الثاني والثالث برصيد ست نقاط لكل منهما، ويتذيل سيمبا الترتيب بنقطتين.

ويكفي الترجي التعادل دون أهداف لمواصلة مشواره، مستفيدًا من أفضلية الأهداف خارج الأرض في المواجهات المباشرة، بعد التعادل 1-1 في أنجولا.

أما في حال التعادل 1-1، فسيتم الاحتكام إلى فارق الأهداف العام، بينما يصب التعادل 2-2 في مصلحة بترو أتلتيكو، الذي يتأهل أيضًا في حال الفوز.

ويبقى هدف الترجي تحقيق الفوز لتفادي الدخول في حسابات معقدة.